Carmen Pacheco, definitiva perdedora de debate en GAM

La perdedora durante el debate de candidatos a gobernar la alcaldía Gustavo A. Madero, en la ciudad de México, fue la abanderada de la alianza PRI, PAN y PRD Carmen Pacheco, a quien la sociedad maderense ubicó como mentirosa y sin propuestas reales para solucionar la problemática en la demarcación.

Pacheco mintió al electorado al asegurar que es médico con especialidad en medicina familiar, sin embargo no cuenta con estos estudios.

“Aquí en la GAM la conocemos, sabemos que es médico, pero no ejerce, nunca ha ejercido. Ella es doctora pero no ejerce, vende vivienda, eso no está mal, lo que está mal es que se ofrezca como una candidata con perfil médico de especialidad en medicina familiar, cuando no la tiene, la salud es algo serio y promoverse entre la comunidad como una solución a la salud a sabiendas de que no podrá hacerlo es bastante deshonesto”, consideró Sergio Jiménez vecino de la colonia Lindavista.

El debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estuvo por debajo de las expectativas de la comunidad, ya que la candidata del PRI, PAN y PRD sólo habló mediante enredos, ocurrencias y cero propuestas.

Quienes presenciaron el evento coincidieron en que los contendientes a la Alcaldía de Gustavo A. Madero más que debate llevaron a cabo una batalla campal donde proliferaron ocurrencias y propuestas incoherentes.

Acusaciones y pocas propuestas

El candidato de las Redes Sociales Progresistas Toshimi Hira, exdirector de Contratos en la Secretaría de Obras, salió de la dependencia por reiteradas muestras de ineficiencia, además de no estar titulado, requisito indispensable para su anterior encargo.

Su cercanía con Pablo de Antuñano, quien salió de la entonces delegación Cuauhtémoc luego de que le encontraron en plena vía pública 600 mil pesos en efectivo, que no pudo justificar su procedencia.

A pesar de que hizo referencia a alianzas con el sector privado, los empresarios referidos manifestaron no conocerlo.

En tanto, el candidato de Fuerza Por México, Fernando Gómez, fue identificado por la ciudadanía como personaje ligado al PRI, además de que calificaron sus propuestas como poco claras.

Las otras tres candidatas Alejandra Cierra, Aida Arregui y Diana Gómez por ELIGE, PES y PVEM, respectivamente, centraron sus propuestas en impulsar la agenda de la mujer, pero tampoco precisaron en qué rubros específicos ni cómo hacerlo.

Por último, el candidato independiente, Raúl Ojeda, manifestó tener miedo a los partidos políticos y llamó a votar contra ellos y lo que representan, además de que su principal argumento es ser independiente. En términos generales, no expuso propuestas sólidas.

