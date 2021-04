Candidato de Tlaquepaque Jalisco no promete nada hasta que gane: VIDEO VIRAL

Jaime García, conocido como El Charro de Toluquilla, candidato por el Partido Verde Ecologista de México para una diputación en el Distrito 13 en Tlaquepaque Jalisco, envió un mensaje a sus seguidores a quienes no les promete nada hasta que gane el cargo.

A través de redes sociales circula el clip de unos dos minutos donde el candidato ecologista asegura que no va a mentir a la gente con ir a arreglar sus calles, dice ser nuevo en la política y promete que una vez que voten por él irá a los hogares de los votantes para reconciliar al político con el pueblo.

Promete que una vez que acuda a las colonias verá lo que hace falta por lo que no tiene propuestas para no engañar a la población, solo pide identificarlo en la boleta electoral para que el próximo 6 de junio ir a votar por él “Si gano quiero ir a verte”.

“Que no los engañen, yo no les prometo nada. Voy a ir a darte la cara y que me veas (sic). Te prometo hacer la paz. Apuntar que hace falta en mi Distrito”, es la promesa que lanza El Charro de Toluquilla.

En este periodo electoral varios candidatos han utilizado las redes, en especial Tik Tok y Twitter para bailar, hacer marometas, cantar o prometer que Metallica toque gratis, todo para ganar la simpatía del electorado.

En nuestra acostumbrada sección “Parece chiste pero es campaña” esta postal para el recuerdo, nos regala el candidato del distrito 13, el charro de Toluquilla, véalo usted mismo: pic.twitter.com/Is2VquiQcl — andreseliascom (@andreseliascom) April 10, 2021

RMG