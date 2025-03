El último bolero de Elisa

Para bailar el “Bolero” de Maurice Béjart “se requiere cierta madurez”, afirma Elisa Carrillo Cabrera (Texcoco, 1981). Ejecutar la emblemática pieza requiere de concentración, fuerza y resistencia: “Es uno de los ballets donde más se siente la energía y vibra de la gente que está a tu alrededor, es impresionante, además estar descalza es diferente a estar en puntas, es más terrenal, sientes, te da otro peso”, cuenta, ya con 43 años.

La bailarina mexicana más destacada de las últimas décadas está concluyendo uno de los sueños que más anheló como ejecutante: el 27 de mayo próximo interpretará por última vez en México la famosa coreografía creada por Béjart en 1960. “Era un sueño que no me atrevía a soñar, no es nada fácil conseguir los derechos, además de que siempre lo interpretaron grandes estrellas del ballet”. “Bolero” es la pieza estelar de la “Gala Elisa y amigos”, que Carrillo monta en México desde hace 14 años.

No será la primera vez que la coreografía se vea en México, ella misma la presentó hace dos años, pero ahora el contrato con el Béjart Ballet Lausanne ha concluido. “Es un ballet bellísimo que tuvo algo muy especial en esa ocasión porque fue con bailarines mexicanos, algunos de otras partes del continente, fue algo muy especial lo que logramos, fueron muchos meses de preparación y hacerlo una ocasión más me llena de muchísima alegría”.

En la elección de los 40 bailarines que acompañan la pieza trabaja personalmente, como hace dos años, Piotr Nardelli, a quien en 1975, el mismo Béjart le encomendó poner la obra con el Ballet Bolshoi, que ejecutó Maya Plisetskaya. El “Bolero” sucede durante poco más de 14 minutos, el rol principal es el de Melodía y se ejecuta sobre una gran mesa roja, con los pies descalzos y portando una sencilla malla de ballet.

“Los movimientos son sencillos, son tus brazos, tus manos, pero sobre todo es tu esencia y tu fuerza, tu mirada, la energía que le das al publico”, explica. Para aprender cada una de las secciones que integran la obra, Carrillo estuvo en Suiza, donde tiene su sede el Béjart Ballet y donde Gil Roman, director artístico de la agrupación, decidió que la mexicana podía ejecutar la coreografía.

Otra característica de la pieza es que requiere de mucha energía: “Está esa parte del cansancio, después de estar 14 minutos repitiendo con la música, estar concentrada en las secciones que siguen, físicamente cuando llegas a la parte de los saltos, más intensa, físicamente tu cuerpo ya está agotado, digamos que es una lucha maravillosa, porque estás luchando con ese cansancio, con esa pasión, con esa fuerza”.

De acuerdo con Carrillo, la gala que presentará este año incluirá además piezas clásicas del repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo, así como alguna que otra nueva coreografía. “Tenemos piezas que vamos a presentar por primera vez, algunas van a ser sorpresa, pero vamos a tener bailarines de la Ópera de París, del New York City Ballet, de otras partes del mundo, que traen repertorio de George Balanchine, de Petipa, Béjart…”.

-La "Gala Elisa y amigos" se llevará a cabo en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

-Para seleccionar a los bailarines que acompañan a Carrillo en "Bolero" se lleva a cabo una audición.

-En la pieza, en torno a la bailarina otros ejecutantes realizan cuadros coreográficos.