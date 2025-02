Roban 173 autos cada día

El robo de automóviles asegurados continúa por segundo año consecutivo al registrar un crecimiento de 3.4 por ciento anual en enero de este 2025 respecto al mismo periodo previo, un promedio de 173 vehículos asegurados atracados por día, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Así, en el periodo de comparación el número de unidades aseguradas robadas pasaron de 61 mil 245 a 63 mil 303, mientras que en enero de 2023 estas ascendían a 59 mil 452, lo que implicó un aumento de 3.0 por ciento comparada con las reportadas en 2024.

Cabe aclarar que las cifras de estos vehículos asegurados robados integran unidades ligeras, pesadas y motocicletas.

En lo particular, Sinaloa ha sido la entidad con mayor tasa de incremento en el robo de vehículos asegurados con 51 por ciento en el periodo de comparación, con dos mil 410 unidades, además de que 83 por ciento de estos hechos fue con violencia, es decir, que el dueño del auto estaba presente.

Al respecto, la directiva mencionó que esta entidad no está en los estados con la mayor problemática, pero sí reconoció el alza en el robo con violencia en la entidad por lo que recomendó a los automovilistas no exponerse.

“Nosotros como aseguradoras, no hemos visto un foco particular, así como para decirte: “Sí, es que Sinaloa es un estado en donde están pasando cosas terribles, realmente no y ni siquiera para los vehículos pesados”, manifestó.