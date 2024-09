Rafael Navarrete renuncia a su militancia del PRI

Rafael Navarrete Quezada renunció a su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así lo dio a conocer mediante un oficia enviado a Alejandro Bravo Abarca, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Chilpancingo, Guerrero.

Sigue leyendo:

Temblor hoy en México: Dos microsismos de magnitud 2.2 y 1.7 sacuden la alcaldía Benito Juárez

Mujeres con Bienestar: ¿Cómo se descarga el FUB para solicitar el apoyo de 2,500 pesos?

C. ING. ALEJANDRO BRAVO ABARCA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CHILPANCINGO, GUERRERO.

Ometepec, Guerrero, a 1 de septiembre de 2024

Estimado Alejandro:

Como bien lo sabes, desde antes de haber nacido, en mi casa familiar se respiraba y vivía con mucha intensidad una militancia priista activa, solidaria y de apoyo directo a las personas, con el convencimiento de que nuestro partido, era la ruta correcta para atender las necesidades básicas de nuestros conciudadanos, que abonaba al crecimiento y desarrollo del país.

Con esos ideales de servicio social que aprendí en casa y bajo los postulados de libertad, democracia, de justicia social y puntualmente de la no reelección desde antes de cumplir la mayoría de edad, caminé intensamente de la mano de un PRI fuerte y cercano a la gente. Partido al que representé dignamente hasta el último día de mi encargo como diputado local del distrito 16, siendo la voz de mis paisanos costachiquenses y contribuyendo para tener un Guerrero y un México mejor.

Hoy agradezco profundamente la confianza a todos mis paisanos y paisanas que han creído en mí en el Distrito 16 local y en el Distrito 8 federal, por quienes seguiré trabajando como hasta el día de hoy.

Sin embargo, hoy veo con mucha claridad y tristeza a un partido que ha perdido el rumbo y pisotea constantemente sus principios de democracia y justicia social. Un partido que ha cambiado un proyecto de nación por proyectos personales, un partido de unos cuantos y que por eso hemos perdido la confianza ciudadana.

Soy un hombre agradecido con mi partido, pero no avalo y no tengo compromiso alguno con quien busca mantenerse en el poder a como dé lugar.

Por lo anterior, por este conducto, hoy decido separarme y presentarte formalmente la renuncia irrevocable a mi militancia priista. Es una decisión personal difícil, que no pensé tomar nunca y que, si bien es cierto, que no busco abrir un frente de pleito o diferencias con amigos de muchos años que se quedan en el partido, también es cierto, que es preferible marcharme para no ser cómplice de abusos o para pretender defender lo indefendible.

Agradezco la atención y trato correspondiente a esta dimisión.

Siempre tendrás de mi parte mis mejores deseos. Va un abrazo con afecto.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

GUERRERO

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

PRESIDENCIA