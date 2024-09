Osiris Machado y Ángel de Jesús Camacho, más bronces

México se apuntó dos medallas más en el cuarto día de competencia en los Juegos Paralímpicos de París, para llegar a ocho con los bronces que ganaron Osiris Machado, en lanzamiento de disco, y Ángel de Jesús Camacho, en paranatación, la segunda de él este verano.

La lanzadora hizo su debut en la justa al quedar en el tercer sitio de su prueba en la categoría F44/F64, con una marca de 40.01 metros, detrás de las chinas Yao Juan (plata con 41.98m) y Yang Yue, quien ganó el oro con la mejor marca de toda la campaña (42.39m).

“Venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado. Sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme y ahí está el resultado”, dijo la nayarita.