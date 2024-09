Todas las noches, alrededor de las ocho Roxana veía el mismo cartel en la estación Pantitlán del Metro, con letras moradas le recordaba: No estás sola, marca *765. Ella pensaba que esa información era para otras mujeres. Pero hace 8 meses, tras una agresión de su pareja llamó y su vida empezó a cambiar.

“La verdad yo pensaba que las cosas que me decía, las humillaciones y que me intentara asfixiar cuando peleábamos era normal, porque lo había visto con mi mamá, mis amigas, mis primas… pero ese día no sé qué pasó que llamé al *765, creo que tuve más miedo de dejar a mis hijas sin su madre”, comenta la mujer de 32 años.

Roxana vive en uno de los 19 sectores policiacos donde se concentra más del 40 por ciento de las llamadas de emergencia y que se ubican en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, y Xochimilco.

“Marqué y al poco tiempo, la verdad no me acuerdo bien, yo creo que pasaron menos de 10 minutos, llegó una patrulla, tocaron y él fue a abrir, dijo que todo estaba bien, pero los policías le dijeron que tenían que hablar conmigo, si no, no se podían retirar, ya salí yo y les dije que estaba bien, la verdad es que él como que se asustó y se calmó”, contó.

Puesta en marcha en julio de 2022, la Línea SOS Mujeres *765 es una de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México derivadas de la Alerta por violencia contra las Mujeres, declarada por la entonces Jefa de Gobierno, y hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Atiende a partir de un protocolo creado con perspectiva de género, en el cual la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) capacitó a operadoras telefónicas del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México.

Desde su arranque, en la capital se han atendido 198 mil 696 llamadas con el protocolo *765, según cifras de SEMUJERES dadas a conocer en el último Informe de Resultados de Alerta por violencia contra las Mujeres.

A partir de esas llamadas “se han identificado en 6 mil 500 aproximadamente, posibles casos de riesgo feminicida que fueron atendidos con muchísima prontitud o que muchos de ellos están siendo atendidos por la SEMUJERES”, señaló la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar.

(Créditos: Cortesía)

Además del C5 y la SEMUJERES en la Línea SOS Mujeres participan la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, Locatel y el Consejo Ciudadano.

“Ese día ya no pasó nada más, pero al otro día me llamaron del gobierno y dieron una cita en la LUNA, fui, salió que corría riesgo de feminicidio y por eso me mandaron con las Abogadas de las Mujeres, quienes me hicieron un escrito para pedirle al juez que sacaran a mi agresor de la casa, levanté una denuncia por violencia familiar y en la LUNA también me apoyaron con una ayuda económica para que pudiera seguir el proceso legal”, recordó Roxana.

Cuando llegan a las LUNAS, las mujeres reciben una atención personalizada, “tratamos cada caso de manera especial, nuestro objetivo es detectar el riesgo feminicida y tejer una red con los servicios específicos para esa mujer”, destacó Gómez Saracíbar.

La funcionaria hace un llamado a las mujeres: Cuando te humille, cuando te amenace, cuando rompa tus cosas, cuando te golpeé, no te aguantes. A la primera marca *765, porque te vamos a escuchar, a proteger y a acompañar para que salgas de la violencia”.

Para Roxana, estos meses en su vida han sido como un viaje.

“Cuando vas en un camión o autobús muchas veces atraviesas zonas bonitas y luego feas, luego unas con mucha luz y otras tristes y frías, dirigirte a la salida de la violencia es así, hay veces que ya no quieres seguir, que piensas que sería mejor dejar que se pierda el asunto legal, ya no hacer nada, pero luego llegas a tu casa y escuchas el silencio o las risas de tus hijas y eso te da fuerza para seguir yendo con la psicóloga, a las audiencias. Cuando hay gente especializada para ayudarte a salir adelante la vida cambia y brilla más”.

PAL