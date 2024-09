Poesía por los héroes

Recién terminada la gesta de Independencia, Andrés Quintana Roo escribió el poema "Dieciséis de septiembre". Esa glosa, con referencias a la cultura clásica y que ensalzaba a Hidalgo y Morelos, es considerado el primer poema dedicado al México independiente. A partir de entonces, los poetas convertirán la veneración por los héroes en uno de sus temas predilectos.

Manuel Sánchez de Tagle, explica el académico jalisciense León Guillermo Gutiérrez, "es también de los primeros, él es neoclásico, pero con la poesía patria luego vamos a atravesar todo el romanticismo y terminamos en el modernismo". El también poeta y ensayista se ha dado a la tarea de recopilar la lírica dedicada a la gesta: el resultado es La poesía de la Independencia de México (UANL, 2024), donde presenta una investigación historiográfica y literaria de las circunstancias en que se dio el movimiento libertario y recopila el trabajo de 13 poetas, incluidos José Rosas Moreno, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Salvador Díaz Mirón, Manuel Acuña, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, entre otros.

"Procuré encontrar poemas dedicados a todos estos héroes de la Independencia, pero realmente no se encuentra el pueblo, no se encuentran los ideólogos, pero así se escribió la historia. No está considerado como héroe, pero si hay muchos poemas dedicados a Agustín de Iturbide, el consumador de la Independencia de México. Encontré poemas para 13 de los héroes y fueron 13 los poetas que escribieron sobre ellos: el más venerado es Miguel Hidalgo, pero están Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, Vicente Guerrero, Galeana, Mina".

Créditos: (Especial)

León Guillermo considera que en el caso de la lírica independentista antes que la poesía nació el héroe: "Los dos grandes héroes de la antigüedad que existieron y que luego pasaron a la poesía fueron Gilgamesh, que existió realmente, y luego tenemos a Aquiles, la Ilíada. En el caso de los héroes mexicanos, si uno lee cualquiera de estos poemas, la palabra constante va a ser divino, es decir, rayan en lo sobrenatural, como si fueran hijos de la divinidad o si la divinidad hubiera estado presente en la gesta que llevaron a cabo y los actos heroicos que realizaron".

La poesía se encargó de exaltar de una forma ideal la batalla de estos hombres y mujeres: "Los convierte en hombres divinos, casi sobrenaturales; primero ese valor se diviniza y pasa a ser un mito, aquí no vamos a encontrar los defectos humanos", dice.

Al final de todo, piensa, la poesía independentista es una posibilidad de unificar historia y palabra, de revisar nuevamente los acontecimientos desde la glosa. “En el poema se dan cita el verso y la historia, porque efectivamente, el hecho histórico es importantísimo en toda esta poesía. En algunos casos es sobre Hidalgo, va a apuntalar el 16 de septiembre y lo que hizo; los primeros de Sánchez de Tagle, están dedicados a Morelos y precisamente nos van a narrar todos los hechos del sitio de Cuautla y la muerte del héroe. Vicente Riva Palacio habla sobre Guerrero, pero resulta que ahí el poeta nos va a narrar una fiesta, que hay en el pueblo de Chepitlán".

"Entonces, están todas las costumbres, en el poema nos va diciendo que está el juego de la lotería, que toman agua de jamaica, cómo están bailando, es una cuestión festiva y el que es más apegado a la historia va a ser Guillermo Prieto, él no se va a encargar de alabar como si fueran dioses, va a narrar todos los hechos".

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ