Ciudad sustentable, la meta de la Secretaría del Medio Ambiente

La próxima titular de la Secretaría del Medio Ambiente en la administración de Clara Brugada, Julia Álvarez Icaza, afirmó que su principal será lograr una ciudad sustentable y que combata el cambio climático.

Asimismo, expresó que aún analiza el programa de trabajo que implementará al frente de esta dependencia, pues debe ser integral y no solo una visión ambiental, sino también desde el desarrollo económico, la cultura, las mujeres, entre otros.

“Sí, es un reto mundial, ... ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático y las consecuencias de un modelo de desarrollo que hay que cuestionarlo, y hay que preguntarnos si está funcionando y qué tenemos que hacer para que nuestras ciudades sean cada vez más sustentables”, apuntó.

Prefirió no adelantar si van a endurecer el programa Hoy no Circula para disminuir contaminantes en la capital, no obstante, dijo que está todo en revisión por la importancia del tema.

Destacó que pondrán “todo el empeño del mundo para que tengamos una ciudad cada vez más limpia y con cada vez mejor calidad del aire, se los aseguro”.

“Nos interesa muchísimo, es algo que sabemos que le preocupa a la ciudadanía y es algo que además nos preocupa como humanidad, no nos vamos a adelantar todavía a dar mayores noticias al respecto, pero sí es un tema que nos interesa muchísimo y vamos a poner todo el trabajo”, añadió.

Reiteró que respetarán e impulsarán la Agenda 20/30, que busca dar respuesta a grandes desafíos como el cambio climático.

“Hay compromisos socioambientales que cumplir, entre ellos la agenda 20/30, que es un paradigma, que son unos principios, unas directrices que nos mandatan hacia dónde caminar como ciudad, como país y como humanidad, por supuesto que son un referente que tomamos en cuenta y ya más adelante detallaremos paso a paso cómo vamos a cumplir con esos y otros mandatos internacionales y nacionales”, dijo.

Por Cinthya Stettin.

