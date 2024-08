Trump se siente vigilado

En un reciente desarrollo, el equipo de campaña presidencial de Donald Trump denunció que fue víctima de un hackeo, resultando en el robo y filtración de comunicaciones internas publicadas en medios de comunicación.

Según las declaraciones emitidas, Irán está detrás de este ataque cibernético, basándose en un informe de Microsoft que vinculó a piratas informáticos asociados con el gobierno iraní con intentos de acceder a la cuenta de un alto funcionario de la campaña de Trump.

Steven Cheung, El portavoz de Trump emitió una declaración en la que afirmó que estos documentos fueron obtenidos ilegalmente por "fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos" con la intención de interferir en las elecciones de 2024 y desestabilizar el proceso democrático.

Cheung subrayó que los iraníes temen a Trump, recordando acciones decisivas de su anterior mandato, como la retirada del acuerdo nuclear en 2018 y el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020.

Uno de los documentos filtrados fue descrito como un 'dossier de investigación' sobre JD Vance, el compañero de fórmula de Trump, mientras que otros corresponden a comunicaciones internas de un alto funcionario de la campaña. El alcance total del material robado aún no está claro, y la persona responsable de filtrar la información lo hizo desde una cuenta anónima de AOL.

El equipo de campaña de Kamala Harris, la opositora demócrata, no ha emitido comentarios oficiales sobre cómo debería manejarse este material pirateado. Sin embargo, las autoridades estadounidenses ya se están preparando para posibles interferencias extranjeras en las elecciones, con Irán siendo uno de los países identificados como posibles atacantes.

Este incidente no es el primero en que Trump se ve envuelto en controversias relacionadas con ataques cibernéticos y declaraciones ofensivas. Recientemente, The New York Times informó que Trump habría utilizado un insulto para referirse a Harris en conversaciones privadas, aunque su campaña negó que tal lenguaje haya sido usado.

Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, aprovechó una serie de apariciones en programas de noticias para defender las propuestas de Donald Trump, diciendo que los presidentes deberían tener más control sobre la política monetaria de la Reserva Federal, argumentando que el liderazgo político debería tener voz en decisiones clave para el país.

Además, Vance cuestionó el historial militar de Walz, acusándolo de exagerar su experiencia y describiendo este comportamiento como "escandaloso".

A medida que las elecciones de 2024 se acercan, se añade una capa adicional de tensión ya marcada por acusaciones, ataques y la posibilidad de interferencia cibernética.

EEZ