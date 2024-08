"Legalmente no vale": Manlio Fabio Beltrones tras expulsión del PRI de la bancada tricolor

El exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, declaró en entrevista para El Heraldo Radio con Oscar Mario Beteta que no permitirá que el líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, lo expulse del partido tricolor.

Al respecto, Beltrones aseguró que "legalmente no vale" la expulsión y que "sin lugar a dudas" estará presente para la nueva Legislatura el próximo 1 de septiembre como senador electo.

Sigue leyendo:

PRI expulsa a Manlio Fabio Beltrones de la bancada tricolor

Reelección Alejandro Moreno en dirigencia del PRI: así reaccionan militantes

Reelección de Alito Moreno fue ilegal: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones manifestó en entrevista que tiene más de 50 años militando en el PRI, donde fue directamente elegido por los sonorenses quienes le brindaron su confianza, por lo tanto "no voy a dejar que alguien que está faltando al partido, lo quiera hacer de su propiedad", refiriéndose al dirigente Alejandro Moreno.

Y en ese sentido, lamentó la reelección de Alito Moreno como líder del partido tricolor y destacó que "esta dirigencia está hecha de puras ilegalidades (...) en lugar de tener mas afiliados tiene solo más expulsiones, no es un partido que esté convocando".

"Una reelección que se da en un partido que nunca había tenido algo igual (...) el partido nació antirreeleccionista, ese es el fundamento del PRI y a 95 años (de su creación) Alito quiere hacer el PRI de Alito y no el PRI de todos y eso es lo que queremos que se resuelva en el Tribunal", agregó Beltrones.

El senador electo explicó que los cambios en los estatutos del PRI para permitir la reelección de Alejandro Moreno no fueron legales, y el Instituto Nacional Electoral (INE) debe intervenir ante ello.

"El INE tiene que tomar nota de lo que son los nuevos documentos básicos del PRI y ver que cumplen con todos los requisitos para poder ser modificados, el INE tendrá que dar la ultima palabra", afirmó el exgobernador de Sonora.

Manlio Fabio Beltrones recalcó que Alito Moreno no debería poder quedarse como dirigente del PRI, "porque la ley electoral que aplica a todos lo partidos prevé que no puedes hacer cambios en tus documentos durante el año electoral y el año no ha terminado, termina cuando se ratifique la elección, de tal suerte que todos lo eventos que se llevaron a cabo son ilegales e ilegítimos", concluyó para El Heraldo Radio.