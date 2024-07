Yo renunciaría al partido si Alito Moreno se reelige: Francisco Labastida

Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial y exsenador por el PRI, declaró en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, que renunciaría al Partido Revolucionario Institucional si Alito Moreno se reelige como dirigente nacional del tricolor.

"Yo lo que tengo claro es que mientras Alito esté al frente, yo no tengo nada que hacer ahí, somos como agua y aceite, yo no quiero convivir con él, el partido se ha ido para atrás lamentablemente, es un partido que sus ideales se han ido para el caño, yo renunciaría al partido si las cosas no se corrigen", subrayó.

El excandidato presidencial afirmó en entrevista que Alejandro Moreno ha sido el peor líder que ha tenido el PRI y refirió que desde el nombramiento de Alito como dirigente supo que él llevaría a la sepultura al partido "y lamento haber acertado, sin lugar a dudas su presidencia ha sido un desastre para el partido y no ha contribuido de ninguna forma en que el país vaya mejor".

En ese sentido, manifestó que sabía lo que pasaría con el PRI, ya que desde que conoció a Alejandro Moreno supo la clase de persona que era, y habló de los contratos para empresarios en Pemex, como fuente de dinero del líder tricolor.

"Yo conocí a Alito cuando era secretario de agricultura, ahí por 1995, si la memoria no me falla, en su estado en Campeche; yo iba en una camioneta y de repente él llegó con un coche lujoso con guaruras atrás, me llamó la atención y dije '¿quién es este señor?', y me dijeron trabaja en el municipio de Ciudad del Carmen, yo pregunté '¿de dónde saca para estos coches y cosas aparatosas?' y dijeron se dedica a sacar contratos de Pemex para empresarios y de ahí saca el dinero", contó.

Francisco Labastida expresó que fue así como dedujo quién era Alito Moreno, y detalló que lo trató tiempo después en el Senado de la República, donde le llegaron informes de que seguía haciendo lo mismo, "dando contratos para empresarios en Pemex, no hay que quebrarse la cabeza, si eso hacía cuando no tenía tanto poder, ya me imaginaba cuando lo tenga", consideró.

Alito solo quiere seguir teniendo el fuero del PRI: Francisco Labastida

En entrevista para El Heraldo Radio, Labastida señaló que a Alejandro Moreno no le interesa ni el país ni el PRI, solo busca seguir teniendo los subsidios que el partido recibe, ya que, dijo, aproximadamente son 900 millones de pesos de fuero en subsidios.

"En mi opinión estrictamente personal, a Alito no le interesa lo que le ocurra al país ni lo que le ocurra al partido, a él lo que le importa es seguir teniendo el fuero y los subsidios que el partido recibe, que son por cierto muchos, eso creo que ha sido un error; no recuerdo la cifra, pero el partido recibe aproximadamente 900 millones de pesos de subsidios, él quiere quedarse con el partido ante la impunidad del fuero de los subsidios", destacó.

Finalmente, el excandidato mencionó que actualmente varios miembros del PRI buscan anular las reformas que se hicieron en los estatutos que permitirían que Alejandro Moreno se reelija en la dirigencia nacional.

"Tengo entendido que varios priistas, quizá está en primer lugar María de los Ángeles, están tratando de que se anule la elección porque no se pueden hacer cambios en las leyes de los partidos en tanto está abierto este periodo, entonces están intentando que las reformas que se hicieron a los estatutos no procedan y creo que tienen razón", acotó.