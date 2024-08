Nuevo dictamen rompe la autonomía e independencia de las instituciones: Adrián Alcalá sobre la desaparición del INAI

En entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Adrián Alcalá, habló sobre el reciente dictamen del partido Morena que busca eliminar los organismos autónomos en México.

Manifestó que el documento recién publicado refiere que ahora serán las mismas instituciones las que se encarguen de brindar la información solicitada, decisión que finalmente recaerá en la persona titular, lo cual, dijo, rompe con la independencia de los órganos autónomos.

Recientemente la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados donde Morena tiene Mayoría publicó una serie de dictámenes que buscan eliminar diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI.

Al respecto, Adrián Alcalá señaló en entrevista que el pasado lunes 29 de julio se dio a conocer, "no de manera oficial", un nuevo dictamen, el cual tiene una importante variación.

"En este dictamen se elimina al INAI y se establece, no con mucha claridad al contrario con mucha duda y muchas lagunas, cuáles serán las tareas o dónde radicará la defensa o la garantía de la protección de los datos personales en posesión de particulares", refirió.

Explicó que ahora serán las propias instituciones las encargadas de otorgar la información solicitada, es decir, "si yo solicito algún dato de la Secretaría de Economía será precisamente la Secretaría de Economía la encargada de dar a conocer la información", dijo.

En ese sentido, apuntó que cada Secretaría e Institución creará instancias internas encargadas de dar las respuestas de la información solicitada, con lo cual "se rompe la autonomía y la independencia", remarcó, "habrá tantas instancias como sujetos obligados".

El comisionado presidente mencionó además que si alguien requiere información de algún partido político la instancia encargada será el Instituto Nacional Electoral (INE).

Otra de las lagunas de este nuevo dictamen, agregó en entrevista, es la parte donde dice que los comisionados del INAI que actualmente están en el cargo, terminarán su mandato una vez que haya entrado en vigor el dictamen, sin embargo, no se entiende que pasará con el personal adscrito al INAI, es decir, los servidores públicos.

Defender los derechos que hoy se han logrado en materia de acceso a la información y protección de datos: Alcalá

Adrián Alcalá expresó para El Heraldo Radio que con este nuevo dictamen desaparece el INAI y se ponen en riegos los derechos humanos hoy alcanzados.

"El nombre se va totalmente, el capital humano, y mas allá del bien inmueble, sobre todo lo que merma es que los derechos que hoy se tutelan y que han ido evolucionando, prácticamente regresaremos a un escenario del año 2002 donde cada instancia respondía y dependía de los sujetos a cargo", lamentó.

Destacó que la Secretaría de Función Pública será la encargada y será la que emitirá la revisión de respuesta, de la cual se desconoce el plazo, "nosotros resolvemos en un plazo menor porque sabemos la importancia del derecho", afirmó.

Finalmente, Alcalá anunció que entre los comisionados han estado platicando y tendrán una reunión el próximo lunes 5 de agosto con su abogado para investigar las rutas y dar una solución. En ese sentido, resaltó que "no hay mejor forma de hacerlo que la sociedad también defienda estos derechos".

"En dónde estará la certeza y la legalidad con la que hoy alguien puede contar (...) estará en duda la independencia de estos órganos autónomos", reiteró el comisionado

Concluyó diciendo que esperan una invitación al diálogo para encontrar mejores soluciones, "sabemos que el sistema se debe mejorar, pero a través del diálogo, hacer mejoras y modernizaciones claro que sí, y hablamos de una modernidad integral que sea realmente hacia el fondo de las cosas".

Necesitamos instituciones sólidas que estén ajenas al poder: Adrián Alcalá

En entrevista durante el programa República H con Sofía García para El Heraldo Televisión, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, contó que también han intentado establecer contacto con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero aun no han tenido respuesta, sin embargo, aclaró, que saben que ella por ahora tiene otras prioridades, mientras ellos mantienen la esperanza de poder entablar un diálogo.

"Enviamos una carta a Claudia Sheinbaum, no hemos tenido aun contacto, estamos en espera de que nos pueda atender. Yo he escuchado decir a la virtual presidenta que la desaparición de los órganos autónomos no es prioridad, y eso nos da esperanza de poder entablar el diálogo (...) sabemos realmente que es una mujer de Estado, que escucha y estaremos también en la agenda pública para dialogar", apuntó.

El comisionado presidente recordó que la relevancia de defender al INAI está en que ellos no dependen de ningún poder público ni político, "no confrontamos al poder y garantizamos que la 'cosa publica' se conozca, se rindan cuentas y se protejan los datos personales hoy que vivimos en un mundo digitalizado", afirmó.

Consideró que se requieren instituciones sólidas que estén ajenas al poder, pero que sigan siendo parte del Estado, "la autonomía radica en que somos independientes, pero somos parte del Estado, ¿esto qué quiere decir?, que actuamos bajo la Constitución y no interferimos en el mandato de otras instancias", aseguró.

Finalmente, apuntó en entrevista para El Heraldo Televisión que "no podemos perder estas instituciones porque garantizan la democracia y la rendición de cuentas", y dijo que la solución está en que sí se debe modernizar el INAI, pero "a partir de la autocrítica, escuchando y junto con los legisladores", agregó.