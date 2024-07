Ingresan con altos honores a preparatorias de la UANL

Con la emoción de un nuevo reto y muchos sueños por cumplir, tres jóvenes destacaron de entre casi 44 mil aspirantes a ingresar al sistema de preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al obtener el puntaje más alto en el Proceso de Asignación de Espacios en la Educación Media Superior del Estado de Nuevo León.

Con 571 puntos, Valentina Zertuche Pérez obtuvo el primer lugar en el examen y ahora es parte de la comunidad estudiantil de la Preparatoria 7 Puentes en el Bachillerato Bilingüe Progresivo en Inglés.

Sigue leyendo:

Desarrollan habilidades científicas en verano de la investigación UANL

Nuevo León, sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz; reconocerán a Monterrey como Ciudad de Paz

En segundo sitio se colocó Leonardo Joel Ponce Díaz, con 567 puntos, quien estudiará en la Preparatoria 9 en el Bachillerato Bilingüe en Inglés, mientras Justine Jair Lara Zavala alcanzó el tercer lugar con 565 puntos para entrar a la Preparatoria 7 Puentes en el Bachillerato Progresivo en Francés.

Con la pasión en común por las matemáticas, todos ellos dijeron sentirse motivados para emprender esta nueva aventura en el semestre agosto-diciembre 2024, periodo en el que esperan hacer muchos amigos y conseguir sus metas académicas.

Me sorprendió mucho porque estaba convencida de que me iría bien, pero honestamente no pensé que iba a ser el primer lugar y estoy muy feliz, muy contenta, muy motivada para seguir echándole ganas a esta nueva etapa”, dijo Valentina.