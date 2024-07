El taekwondoín Carlos Sansores vuelve renovado

La oportunidad de revancha le llegó rápido a Carlos Sansores. Tres años después de ser eliminado en su primer combate, en Tokio 2020, el taekwondoín regresa renovado a los Juegos Olímpicos para encontrar el objeto que ocupa sus sueños: la medalla.

El atleta de 27 años perdió en su debut contra Ivan Sapina, de Croacia, y quedó sin opciones de repechaje para ir por el bronce hace tres años, por ello, en París 2024, busca meterse de lleno a la pelea por preseas.

“Motivado. Contento por volver a representar a México en unos Juegos Olímpicos. La vida es de altas y bajas y en este momento le doy gracias a Dios porque estoy en un buen momento de mi carrera”, dijo a El Heraldo de México.

La caída en tierras nipones le sacudió los miedos: “Lo de Tokio me ha ayudado, porque me volví campeón del mundo, triple medallista mundial, premio Nacional del Deporte y campeón de Juegos Panamericanos. Son cosas buenas que me dejó una experiencia no tan buena”, agregó.

En el Mundial de Guadalajara 2022, Sansores ganó una de las tres medallas de oro para México, de las seis preseas que se obtuvieron. Ese antecedente pone al taekwondo mexicano como un deporte con esperanzas de medalla en tierras parisinas.

“La clave es estar motivado, contento, luchar con la misma pasión, porque así llegamos aquella vez, como un equipo, tranquilos, con mucha motivación porque era en casa, y va lo mismo para ahorita”, reconoció. Además de él, Daniela Souza (-49kg) va a estar en París.

Sansores ha enfocado parte importante de su preparación en lo mental: “Es importante lo mental y lo físico. Pero creo que más en lo psicológico. Mi experiencia en Tokio me hizo entender que debo llegar fuerte de la cabeza y del corazón, hablando del tema espiritual”, dijo.

“Sueño con una medalla olímpica, es la única que me falta en mi carrera deportiva”, aseveró, con el aprendizaje que le dejó la derrota: “No importa en qué momento de tu vida estés, siempre puedes estar mejor, siempre y cuando te encomiendes a Dios y trabajes para ser mejor”, atacó.

Números y bullets

7 al 10 de agosto en el Grand Palais de Campos Eliseos.

5 taekwondoínes del continente americano estarán en JO.

1 bronce ganó en el Abierto de Luxemburgo, en junio.

1 al 30 del ranking pueden ganar medalla, consideró Sansores.

11 años de edad cuando inició en el taekwondo.

16 años llegó a la CDMX a entrenar en alto rendimiento.

1.94 metros mide Sansores.

En 2024 ganó el GP de Canadá y la Copa Presidente.

Costa de Marfil, Corea del Sur, Turquía y Gran Bretaña, rivales a vencer.

Cheick Cisse (CM) y Jonathan Healy (EU), principales rivales.

Nació en Cancún, Quintana Roo, pero vivió en Chetumal.

Ganó medalla de oro en Panamericanos de Santiago 2023.

Maksim Khramtcov, de Rusia, ganó la medalla de oro en Tokio 2020.

El atleta hizo su concentración rumbo a París 2024 en el CNAR.

Alfonso Victoria es su entrenador.

Por Francisco Domínguez

EEZ