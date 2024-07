Biden provoca división

El liderazgo demócrata en el Capitolio tuvo ayer una mañana frenética para cerrar filas en torno a la candidatura por la reelección Joe Biden, pero la rebelión de una decena de congresistas persiste y no han alcanzado un consenso para mantener al presidente estadounidense, de 81 años, como candidato a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Por su parte, Biden intentará aprovechar los tres días de cumbre que marcan el 75º aniversario de la OTAN para tranquilizar a sus aliados sobre el liderazgo de EU y su capacidad de gobernar.

Una rebelión demócrata en la Cámara baja y el Senado es improbable, tras las llamadas a la unidad y cuando los líderes demócratas más influyentes son, al igual que el mandatario, octogenarios, además de abanderar una bancada con una media que supera los 58 años, la más longeva de la historia.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de 73 años, zanjó las preguntas en el Capitolio sobre la continuidad de Biden como candidato a la reelección con varios rotundos "estoy con Joe".

El senador, joven entre los barones demócratas, es una de las voces que cerró filas en apoyo a la candidatura de Biden, tras su dubitativa actuación en el debate del 27 de junio, que puso en primera línea un tema recurrente: su salud, su agilidad mental y el hecho de que llegará a los 86 años al frente del país si gana las elecciones.

Jerry Nadler, el demócrata de mayor rango en el comité judicial de la Cámara baja, lo respaldó a pesar de que, según la prensa, hace unos días opinó que debía dejar paso a otro candidato.

Los esfuerzos de Biden no lograron convencer al consejo editorial de The New York Times. La junta directiva estimó que los líderes demócratas "deben decirle la pura verdad".

Mientras, Biden anunció que EU, Alemania, Países Bajos, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa aérea Patriot en los próximos meses, haciendo realidad una de las peticiones que había hecho Kiev.

EEZ