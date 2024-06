Alerta roja en la Selección Mexicana por malos resultados

Ante la cercanía de una nueva Copa América, los focos rojos se volvieron a encender en la Selección Mexicana, luego del descalabro 4-0 ante Uruguay. Tropiezo que sembró más dudas en la era Jaime Lozano.

Con un 11 alternativo, el equipo mostró pocos argumentos. Detalles que incrementan los cuestionamientos a las decisiones del director técnico.

Para el exseleccionado Miguel España, derrotas como la sufrida ante la Celeste son consecuencia de que se ha ido a la baja en los últimos dos Mundiales. “No es ahora, se ha trabajado mal desde hace tiempo. Cuando te enfrentas a rivales de esta calidad, te desnudan”, indicó.

Afirmó que no toda la culpa es de Lozano, pues “es una responsabilidad compartida con la gente que lo rodea; no veo una idea clara de lo que se quiere. Se habla de recambio, pero eso se debió hacer desde hace año y medio, no al 10 para la hora. El principal obstáculo es la urgencia, y los resultados mandan”.

En tanto, Ramón Morales pide darle un voto de confianza al actual DT. “Lo dije y no me voy a echar para atrás: me da gusto que haya un mexicano, y que es joven. Entiendo que le puede faltar experiencia, pero creo que es parte del aprendizaje”, dijo.

Por Oscar Zamora y Francisco Domínguez

EEZ