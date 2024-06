La cotidianidad en el Pop-Art

Cuando era niña, Polímera Fernández (Ciudad de México, 1989) supo que iba a ser artista; en sus propias palabras, era la materia que más le gustaba de la escuela, sin embargo, fue la tienda de antigüedades de su abuelo lo que la hizo apreciar el arte y valorar la nostalgia, un sentimiento al que apela a través de su creación actual.

“Estudié arquitectura porque ser artista me parecía un poco complicado, pronto me topé con limitaciones que acotaban mi creatividad, la carrera es preciosa, incluso es otro tipo de arte, uno habitable, pero después de algunos años me di cuenta que lo que amaba era la plástica, me aventure y en el camino conocí personas que creyeron en mí”, dijo la mexicana.

En entrevista, Poli, como le dicen de cariño, explicó que su trabajo se nutre del Pop Art y el NeoArt, “dos movimientos que exaltan lo cotidiano a través de la intervención de imágenes. Me inspiran los temas relacionados con la naturaleza, los animales, los patrones y la cultura pop, el arte clásico como las Madonnas de Leonardo, la creación de artistas como Lichtenstein, David LaChapelle y Carmen Herrera, una pintora y escultora cubana con la que me identifico y aprendí sobre la humildad”, contó Fernández, quien habitualmente desarrolla su trabajo tomando como base a personajes icónicos y animales de su infancia o adolescencia, para abordar temas actuales y manifestar los malestares de la sociedad.

Fotos: Cortesía de la artista

“Mi mamá siempre me dice que entre más sencillo es mejor, pero yo siento que entre más cositas le meta, mejor, eso me ayuda a proyectar mi personalidad y transmitirle al mundo quien soy”, dijo.

Por otra parte, reflexionó sobre el camino que ha transitado dentro del arte al haber empezado de forma tardía: “primero ejercí mi carrera como arquitecta, motivo por el que inicié un poco tarde en el arte, pero de Carmen Herrera, una artista que comenzó su carrera cuando tenía más de 70 años, me permitió entender que cada persona tiene su proceso y su historia, y reconocerlo es también un acto de humildad”. Y agregó: “me considero afortunada por contar con el apoyo de personas que han aportado su conocimiento para crecer en la industria del arte, desde quienes comparten su saber en torno a diferentes temas relacionados con publicidad, redes, etc… hasta quienes van a colgar cuadros e incluso a limpiar”.

En los últimos años, Polímera también ha incursionado en el arte objeto para otorgarle a una pieza una nueva identidad, a donde lleva la naturaleza y los personajes que inspiran su obra demostrando que existen múltiples maneras de expresión: “Intervenir los objetos involucra procesos diferentes que permiten la experimentación, es otra forma de llevar el arte a lo cotidiano”, explicó.

Polímera Fernandez ha llevado su trabajo, por medio de exposiciones, a importantes espacios como el Museo Franz Mayer, el Museo de Arte Moderno (MAM) y galerías como Maia Contemporary, Baga 06 y Urbana.

Por Redacción

cupula@elheraldodemexico.com

EEZ