"Un día sin mexicanos", una película vigente

¿Quién va a reconocer el trabajo de los mexicanos? Es una pregunta que nos hicimos en 1994, cuando Pete Wilson estaba con su proposición 187 (prohibición de los sistemas sociales para los inmigrantes ilegales), atacando a los mexicanos, negándonos todos los servicios. Desde ese momento, Sergio y yo pensamos: “lo que necesita California es un día sin mexicanos para que cambie su tonadita de que nos vayamos, nos vamos un día y a ver qué pasa.”

Lo anterior son palabras de Yareli Arizmendi, actriz, guionista y activista, pronunciadas durante su participación, al lado de Sergio Arau, en la ceremonia con la que se conmemoró el pasado fin de semana el 20 aniversario del estreno de la ya emblemática película Un día sin mexicanos, en Los Ángeles, California.

Sergio Arau, artista multifacético y director de la película, dijo ante una audiencia en la que se encontró Antonio Villarraigosa, exgobernador de California, que “no sabíamos si hacer una telenovela, un libro, un disco, o una ópera rock.”

La conmemoración consistió en la exhibición del filme y en el conversatorio en el que participaron Arau y Yareli Arizmendi, actriz principal del film con guion de ambos creadores.

En entrevista, Arau contó que con Un día sin mexicanos sintieron que algo se movió en la gente. “La película inició como un corto y desde que el público lo vio algo cambió; por eso nos lanzamos a hacer la cinta”.

Arau explicó que se mudó a San Diego con Yareli para “buscarle un lado a la vida”, pero el inicio, dijo, fue un periodo difícil. “Estaba muy deprimido cuando me mudé a San Diego, no hablaba inglés y el sistema acá es diferente y agresivo para los latinos. Ella me dijo que debíamos organizar algo para que nos valoraran. Así salió la idea de qué harían en Estados Unidos sin los mexicanos, con un comentario al aire” recordó el también reconocido músico.

Arau se muestra entusiasmado con el homenaje recibido, un artista multidisciplinario que ha ido de la música al cine, del dibujo a la creación de un personaje de sí mismo que resulta, por decir lo menos, tan entrañable como aventurero.

“El corto nos abrió las puertas, fuimos a muchos festivales, ganamos varios premios y eso creo que les atrajo mucho la atención a los productores”, recordó.

La trama -dicta la literatura existente-consiste en la “misteriosa desaparición de todos los latinos o hispanos en el estado de California en los Estados Unidos, en la cual se va examinando de cerca a varios personajes que son afectados de diversas formas por el extraño fenómeno. Con la única persona que no desaparece hasta se quiere crear una vacuna para detener el caos que se genera.

A lo largo del film se puede ver a un senador que encuentra en la tragedia una magnífica oportunidad para convertirse en gobernador del estado de California, al preocuparse y ponerse a investigar sobre las inexplicables desapariciones”.??La exhibición de la película se llevó a cabo en el Assu Yuhaviatam Even Center, asistiendo como invitados especiales el legislador y ex-alcalde de Los Ángeles Antonio Villarraigosa y Sara Poot Herrera, escritora e investigadora.

Villarraigosa recordó que la película impulsó su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles. Señaló que la educación de los hispanos en Estados Unidos es lo que marcará la diferencia para tener una vida mejor.

Sergio Arau prosiguió su narración sobre el origen de la película afirmando que “andábamos con nuestro corto bajo el brazo y fuimos al festival de cine que se hace en Guadalajara, habrían sido los años 2002 o 2003 y se me acercó el productor de ‘Amores perros’ Federico González Compean, y me dijo: ‘hagamos la película y de ahí salió el largometraje’. Y la verdad es que sí nos fue muy, muy bien y siento que abrimos una puerta para el diálogo, para que se hablara más profundamente del tema, porque antes de eso todo solo se decía eres ilegal o legal y en cambio con la película sí empezó como a pasarse otra cosa, se generó un diálogo más profundo”.

Sobre buscar a las actrices y actores que se esfuman al minuto de aparecer en pantalla a diferencia de los ciudadanos estadounidenses que padecen la ausencia de mexicanos, Sergio Arau subraya como anécdota el papel de Yareli Arizmendi, quien como co-guionista no se conformó con estar poco tiempo en el filme:?“Bueno nuestra bronca fue que pensamos ‘tienes que desaparecer a los primeros 5 minutos y qué hacemos’. Yareli como la actriz principal y co guionista se generó una historia que negociamos con Altavista Films, y luego con Videocine para que no se fuera tan rápido de la pantalla, pero su presencia como personaje fue importante porque le dio un sentido final a la película”.

Yareli Arizmendi participa en la entrevista y amplía los comentarios su papel como Lila Rodríguez, que es fundamental en el argumento: “Mira, es interesante cómo nació el papel de Lila, porque en nuestra negociación de contrato estaba estipulado que yo era la actriz protagónica de la película. Claro que a la hora que nos sentamos a escribirla dijimos, yo soy latina, soy mexicana y aún así tendría que desaparecer en los primeros 5 min. De ninguna manera -dije-, no, no lo aceptaré. Entonces de ahí nació la historia. El rollo es que Lila Rodríguez es adoptada y criada realmente por una familia mexicana. ¿Y entonces viene la pregunta sobre qué es la identidad? Para mí era un tema muy importante porque llevo mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos, desde los 14 años. Digo, a mí me quedó claro siempre que yo era mexicana y que yo tenía un país. O sea, no me iba a comer el cuento de que tú no eres de acá cuando vas de compras en Mexico, o cuando en Los Ángeles te dicen si tú eres hispana porque hablas inglés sin acento”.

La velada fue organizada por la University Of Guadalajara Foundation USA; Universidad de Guadalajara LA, California, el Guadalajara Film Festival y por la Arizona State University.

Académica, maestra y directora de instituciones públicas en Estados Unidos, Arizmendi define a Un día sin mexicanos:

“La película fue y sigue siendo una señal de advertencia. La migración es un tema muy complejo, pero nos preguntamos qué hubiera pasado si ya hubiera en Estados Unidos una política de migración más completa, pero siguen sin lograr una reforma viable, ¿por qué? Estamos ante un tema triste, con muchas víctimas; hay que ver los factores sobre por qué no quieren que se promulgue una ley más humanitaria y se trate mejor a la gente que viene a trabajar. Y habría que preguntarse por qué vienen los migrantes y qué los trae a Estados Unidos. Era importante conmemorar estos 20 años de la película porque viene en noviembre la elección en Estados Unidos y en México acaban de pasar, el tema sigue muy vigente”.

Sergio Arau recuerda que cuando se lanzó la película Antonio Villarraigosa andaba en campaña para alcalde, y que se sumaron a su lucha. “Que haya venido al homenaje es algo muy especial, más las y los amigos que participaron en la producción”, concluye.