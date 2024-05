Michelle Esparza, pionera en ciencia de datos

“Claro, la ciencia de datos se puede describir como un cúmulo de varias ciencias al mismo tiempo porque usa la Informática, las Matemáticas e incluso la Comunicación para extraer valor de los datos, digamos que si tuviera que resumirlo es eso: la extracción de valor de los datos”, explica en entrevista con Mente Mujer Michelle Esparza, directora de Ciencia de Datos en AT&T México.

“Cuando yo estudié no existía esta carrera”, responde Michelle al cuestionarla sobre cómo surgió su interés en la Ciencia de Datos, “de hecho muchos de los científicos de datos que tenemos son matemáticos, ingenieros, actuarios”, afirma Esparza quien casi a la par, enfatiza con orgullo “¡Tenemos el primer científico de datos ya graduado de carrera”; cabe señalar que, en México, la primera institución educativa pública que integró esta carrera en su oferta académica fue la UNAM, en 2019; fue por esa razón que la científica, a la par que cursaba la carrera de Economía, entró de oyente a las clases de Actuaría en la Facultad de Ciencia de la UNAM, de la que recuerda eran pocas las mujeres que veía en las aulas, “había tres mujeres por 20 hombres o incluso eran menos”.

Ante esto, cabe destacar que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, de las 342 mil personas que laboraron en las TIC, sólo 17 por ciento eran mujeres, mientras que en el sector educativo, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el mismo año, se matricularon 494 mil 753 mujeres en algún programa STEM, mientras que la cifra de matrícula masculina fue de 996 mil 519.

“Cuando me incorporé a ATT, empezó a verse menos el desbalance y con el tiempo te puedo decir que cada vez se siente más balanceado”, dice Michelle respecto a la situación actual de la mujer en este campo, “lo ves no solamente en el área, lo ves en los pasillos, hay muchas mujeres en general, en áreas técnicas también nosotros trabajamos mucho con ITE, por ejemplo, y me da mucha felicidad que mucha de la gente con la que nosotros tenemos contacto (dentro de la empresa) día a día son mujeres”.

Y es que la presencia de las mujeres es fundamental para complementar el trabajo que se realiza en este tipo de áreas; “en mi experiencia yo te puedo decir que sí hay un cambio de perfil (entre hombres y mujeres). Sí, los dos aportan, por supuesto, los dos tienen muy buen valor. No te diría que contrataría a puras científicas o puros científicos de datos, como siempre la diversidad sumada aportar muchísimo”, explica la científica, sin embargo, reconocer que por lo regular las mujeres suelen tener habilidades más precisas para cierto tipo de tareas, por ejemplo en la preparación de datos “se requiere ser muy minucioso, ser muy detallista porque hay un principio en ciencia de datos que llama ‘Garbage in, garbage out’, que es que si tú le metes basura a un modelo, te va a sacar basura. Entonces, si tú no te aseguras que tus datos tienen calidad, integridad, pues ese modelo va a estar mal y lo que tú le des al negocio va a estar mal. Entonces ese primer paso, que es tedioso, que es medio talachudo, he notado que sí, ahí las mujeres aportan un granito extra porque tendemos a ser un poquito más detallistas”, explica la entrevistada.

“Es un mundo muy bonito. Es un mundo increíble. ¡Que se avienten!”, es el consejo que Michelle envía a las jóvenes que tienen interés por la Ciencia de Datos. “Hay espacio para todos en todas las áreas, pero específicamente en esta hay mucho espacio, y eso me da mucho orgullo y mucho gusto decirlo porque realmente sí, cada que nos toca reclutar veo a más mujeres”.

MICHELLE EN CORTO

Es licenciada en Economía por la UNAM.

Cuenta con una especialización en Finanzas Bursátiles.

2018 año en que se incorpora al equipo de AT&T México.

PARA CONMEMORAR

Cada tercer jueves de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

2010 la Unión Internacional de Telecomunicaciones instituyó este día.

EN MÉXICO

17% de las personas que trabajan en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son mujeres (INEGI).

30% de los puestos de trabajo en Telecomunicaciones son ocupados por mujeres.

EN EL MUNDO

*15% de las personas que trabajan en ciencia de datos a nivel global son mujeres (Mckinsey Global Institute).





