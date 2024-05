Evelyn Salgado instala y declara en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil

Con el objetivo de coordinar acciones que garanticen la protección de la vida, la salud y el patrimonio de la población, ante la presencia de un riesgo, emergencia o desastre natural, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó y declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil, en donde se dio a conocer el Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometeorológicos, el cual establece una serie de protocolos preventivos y de actuación para estar preparados ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024.

De acuerdo con el pronóstico del presente año, se plantea una condición de alto riesgo para el estado de Guerrero, esto por condiciones como calentamiento global y la temperatura superficial de los océanos, que son propios para la generación de ciclones muy poderosos en esta temporada. Se informó que se esperan de 15 a 18 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, de los cuales, de tres a cuatro, podrían ser de categoría 3, 4 y 5.

"Eso nos obliga a que estemos preparados, a redoblar esfuerzos, particularmente en el caso de sismos y huracanes. Por lo cual, aquí no hay espacio para la improvisación, para la omisión o la inacción. Todos tenemos que estar trabajando desde nuestras trincheras ante la primera emergencia, la primera bandera que se presente, que digan aquí hay un foco rojo puede pasar algo. Siempre digo, es preferible que digan están exagerando a que digan que no estamos avisando, que no estamos preparados", expresó la gobernadora.