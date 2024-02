Reconocimientos Mente Mujer Dalia Empower: Aliados en la selección

Con el objetivo de garantizar una selección de los ganadores a los Reconocimientos Mente Mujer Dalia Empower, se creó un Consejo Selectivo, el cual estuvo conformado por 14 líderes destacados en el ámbito empresarial y altruista, quienes impulsan la equidad de género desde sus organizaciones.

Durante la etapa de análisis y votación, cada miembro del consejo emitió su voto de manera anónima.

Aquí te presentamos a los miembros del Consejo Selectivo.



Gina Diez Barroso

Presidenta Dalia Empower

(Créditos: Especial)

Ma. Cristina Mieres

Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group

(Créditos: Especial)

Laura Manzo

Chief of Content Dalia Empower

(Créditos: Especial)

Miguel Mier

COO Cinépolis

(Créditos: Especial)

Paula Santilli

CEO PepsiCo Latam

(Créditos: Especial)

Odracir Barquera

Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

(Créditos: Especial)

Silvia Dávila

Presidenta Danone Latam y CEO México

(Créditos: Especial)

Martha Debayle

CEO Media Marketing Knowledge Group

(Créditos: Especial)

Melanie Devlyn

Chairman y CEO Devlyn Holdings

(Créditos: Especial)

Santiago Fernández

Presidente y Director General American Express México

(Créditos: Especial)

Javier de la Madrid

Chief of Digital Business GBM

Claudia Luna

Fundadora de Think Pink México

(Créditos: Especial)

Zaira Zepeda

Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) CDMX

(Créditos: Especial)

Gabriela Solorzano

Co Funder and Senior Coach & Consultant The UMA Network