Inician foros de diálogo nacional para analizar las 50 iniciativas, 20 son de AMLO

Aunque manifestaron su disposición a dialogar e incluso a apoyar diversas iniciativas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, PRI, PAN Y PRD, en la Cámara de Diputados, advirtió que no permitirán que avancen las propuestas que pretenden militarizar al país, o terminar con instituciones que han sido importantes para México.

En la presentación de los Foros del Diálogo Nacional “Súmate al Debate de las Reformas por la Libertad, el Bienestar, la Justicia y la Democracia”, se informó que además del paquete de 20 propuestas, 18 de ellas constitucionales, que envió el jefe del ejecutivo, se suman 30 más de las diversas fracciones parlamentarias.

AMLO envía 20 iniciativas a analizar en la Cámara de Diputados Foto: Especial

Se pronuncian las 3 bancadas

El grupo parlamentario del PAN, en voz de su vicecoordinador Elías Lixha, manifestó que para que “ante las circunstancias no haya ilusos, para que no haya desilusionados, abordarán y atenderán toda aquella alternativa que beneficie a los mexicanos, pero no las que atenten contra su bienestar.

“Lo decimos con absoluta claridad, ni un voto para militarizar al país; lo décimo con absoluta claridad, ni un voto para debilitar al poder judicial; vamos a defender los órganos constitucionales autónomos, al INE, al INAI; lo decimos con absoluta claridad, no vamos a permitir que se aniquile, que se quebrante, que se defraude, el juicio de amparo que está en nuestra constitución, y que ahora pretende se desmantelado”, expuso.

Antes, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, indicó que no se prestarán a la farsa que son los diálogos, ya que considera que son una simulación electorera. Indicó que están dispuestos a discutir la agenda social que se tiene en el país, pero no a participar en un show, que tiene claramente tintes político- electorales.

“De verdad, es un despropósito gastar dinero público para avanzar en una agenda de derechos sociales que podemos y debemos aprobar a la brevedad por respeto a las personas. Subir esta agenda a una agenda electoral es una farsa y un insulto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Por otro lado, existe una agenda de franca regresión que quiere un presidencialismo más fuerte y la centralización de las facultades del estado en el poder ejecutivo”, dijo.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, manifestó su disposición a debatir, señalando que hay simpatía por diversas iniciativas que están en el campo del desarrollo social y de los derechos de las personas, pero aclaró que se deben revisar porque el ejecutivo federal anunció unas propuestas y en el papel, no aparece lo que prometió.

Rubén Moreira manifiesta su disposición a debatir Foto: Especial

El señor presidente anunció pensiones al 100% ¡oh, muy bien! Cuando uno lee la iniciativa no dice eso. el señor presidente manifiesta que aquella reforma, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, de 1997, es la que ocasionó estos problemas pensionarios, pero no presenta una modificación a la misma, creo que es el momento, y aquí reconozco al líder de la mayoría Ignacio Mier, para abrir un espacio de discusión más allá de si llegamos a un acuerdo o no”, expuso.

Ignacio Mier rechaza que diálogos sean simulación

Ignacio Mier, líder de la mayoría en San Lázaro, rechazó que los Diálogos sean una simulación e hizo un llamado a debatir libremente las propuestas legislativas. Afirmó que, de cara a la nación, incorporarán las iniciativas de todos los grupos parlamentarios con total apertura democrática.

“Con la reafirmación de nuestra alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo decirles, la mayoría que tiene, y se expresa en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, tenemos vocación democrática por eso nos abrimos al diálogo. ¡Hagámoslo, es por el bien de México!, indicó.

Antes de declarar formalmente inaugurados los foros, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, respondió a los señalamientos de MC, y resaltó que se pueden tener todas las diferencias del planeta, pero pidió no entrar en un terreno peligroso al demeritar el diálogo.

“Para quienes somos legisladores o legisladoras, nos pagan para dialogar. Pobre país, ya no digamos parlamento si lo que estamos denostando es el diálogo; además, como bien lo dijo y refrendo 100% lo que dijo mi vicecoordinador, la postura de mi vicecoordinador es íntegra la del PAN. En el diálogo es donde demuestras en que coincides y en que no. Dialogar no es conceder, dialogar es el espacio en donde dejas claro con qué estás dispuesto a avanzar por el país, y con que no, pero en el diálogo”, precisó

A partir de este miércoles y hasta el 15 de abril se llevarán a cabo estos diálogos nacionales en los que habrá un grupo de trabajo conformado por los coordinadores parlamentarios o sus representantes para que se pueda ejecutar el plan de trabajo.

Los foros se desdoblan en tres niveles: por un lado, los diálogos Jucopo, de los cuales dos se realizarán por parte de la Cámara de Diputados y dos al Senado; habrá cinco foros regionales, un foro por cada circunscripción en que se divide el país y 32 foros estatales, uno por cada entidad federativa, en los que se recibirán a los especialistas, expertos, académicos, sociedades civiles, y a todo aquel interesado en los temas.

Para tener toda la información de dichos foros, habrá un micrositio donde se podrá conocer las iniciativas, las fechas de los foros, todo el contenido audiovisual y gráfico para que la ciudadanía esté informada en otro ejercicio de escala de Parlamento Abierto, con características de inclusión, diversidad, pluralidad y representación.

