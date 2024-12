Rubén Rocha Moya: en Sinaloa la primera Unidad de Paidopsiquiatría en el norte del país; “atención a salud mental y personas con discapacidad son prioridades”

Cumpliendo con su compromiso de atención, apoyo e inversión y reafirmando la salud como una prioridad, el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la Presidenta del DIF Estatal Eneyda Rocha Ruiz, del Secretario de Salud Cuitláhuac González, y el Director del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, Saúl Pérez Parra, inauguraron la ampliación de esta institución de salud pública, así mismo, dieron banderazo de inicio a la construcción de la Unidad de Paidosiquiatría, que se especializará en la salud mental de los infantes, garantizando, con ello, la atención integral de la salud mental de las y los sinaloenses.

El Gobernador señaló que la ampliación integral de las instalaciones del hospital contribuirá a mejorar la atención de los pacientes reflejando su compromiso de la salud como un derecho esencial y de justicia social. "Para mí la máxima decisión de política es haberles dado la pensión a todas las personas con discapacidad, no la tenían, la tenían hasta los 29 años, yo la lleve hasta los

64 años. Incrementamos como en 45 mil personas más, todo mundo aquí en Sinaloa, ahora ya está en todo el país, pero nosotros somos el primer estado, por un acuerdo que tuve con el presidente en aquel entonces López Obrador”, indicó, y agregó “La salud pues es muy importante, por eso me interesa mucho el compromiso que hemos hecho con los trabajadores de salud. Este sería un

tercer centro en el país de Paidopsiquiatría y me interesa que esté bien atendido, no solo que lo inauguremos, que lo echemos a andar, que hay que hacerlo, que hay que formarlo, en ese inter, por favor, háganme un diagnóstico del recurso humano que necesitamos para esto, y para el diagnóstico de los autistas, se los voy a autorizar, desde ahora se los digo”, puntualizó.

Foto: Gobierno de Sinaloa

Asimismo, apostando a mejorar la salud de los sinaloenses, informó que en estos tres años de su administración se creó el Centro Teletón en Mazatlán, en el que se atienden a niños con discapacidad motriz y a los niños con autismo, se adquirió el acelerador lineal y se está apoyando en la mejora del CREE Sinaloa, además de que se ha mejorado el bienestar del personal médico con basificaciones, recategorización y recodificaciones.

Por su parte, el Secretario de Salud Cuitláhuac González detalló, que, en el nuevo anexo de la planta hospitalaria, se invirtieron 6.8 millones de pesos en obra, equipamiento y mobiliario, pasando de 32 a 48 camas, lo que supone un incremento de 33% en su capacidad de atención, con respecto al número de camas con las que se contaba hasta ahora. Referente a la unidad de Paidopsiquiatría, expresó que representará un hito importante, ya que a nivel nacional solo se cuentan con dos hospitales que atienden la salud mental infantil, siendo la unidad de Culiacán la tercera en el país y la primera en el norte de México. Para la cual se invertirán dos millones de pesos. Cabe señalar que en Sinaloa existen 10 mil 292 niños menores de 14 años con un trastorno mental y dos mil niños con trastorno del espectro autista. La unidad contará con psiquiatras pediátricos, pediatras y psicólogos, además áreas de atención motriz y terapia grupal, consultorios e internamiento para atender a la niñez sinaloense.

Finalmente, el Director del Hospital Psiquiátrico Saúl Pérez Parra, agradeció el compromiso y disposición del gobernador Rocha Moya, para que la salud de los ciudadanos del estado tuviera una mejor atención. “En estos tres años, la imagen de este hospital psiquiátrico ha cambiado completamente, hoy le puedo decir que este hospital de corta estancia está entre los diez mejores

del país”, anunció y extendió su agradecimiento a todo el equipo médico que labora en la institución, ya que, gracias a ellos se cubren al 100 por ciento en las diversas áreas, brindando más de 60 mil atenciones de calidad.

Acompañaron al gobernador Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, Julio César Quintero Ledezma, Coordinador estatal de los Servicios de Salud de la OPD IMSS-Bienestar en Sinaloa, así como personal médico y usuarios del hospital.

