Mujeres, trabajan desde distintas trincheras

De acuerdo con datos del Índice Global de Brecha de Género 2024, presentado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México conservó el puesto 33 de 146 países que conforman este estudio, respecto a cuestiones de inclusión de género.

Este reporte, que fue presentado a la mitad de este 2024, sentenció que el mayor acierto que hubo en nuestro país en cuestión de brecha de género, fue en el tema de empoderamiento político femenino, ya que México alcanzó un 49 por ciento de su brecha en este rubro, cifra que fue resultado de que, por primera vez en la historia de nuestro país, se vislumbraba la llegada de una mujer a la presidencia, hecho que se confirmó con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas electorales, con lo que se rompió un importante techo de cristal.

En el rubro del deporte, este año se dio un paso muy importante, pues por primera vez se llevaron a cabo unos Juegos Olímpicos paritarios; asimismo, en lo que se refiere a la delegación mexicana, las mujeres llevaron la delantera, pues asistieron un total de 63 mujeres de los 109 deportistas que fueron enviados.

Sin embargo, a pesar del avance en el tema político, aún existen importantes brechas de género en las que se deben continuar trabajando; una de ellas es la participación económica de las mujeres, ya que, de acuerdo con este índice, 46 por ciento de las mexicanas tiene participación económica, lo que coloca a México en el lugar 112 de 146.

Asimismo, de acuerdo con el propio índice Global de Brecha de Género, a este paso tardaremos 134 años en tener paridad. Ante este contexto, en México las mujeres, desde diversas trincheras, trabajan cada día por cerrar esta brecha y abrir el camino para las que vienen atrás.

CLAUDIA SHEINBAUM

PRESIDENTA DE MÉXICO

l Científica, académica y política mexicana. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ser electa como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; seis años después, tras las elecciones de 2024, se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de México.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Periodista de profesión, Rosa Icela cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública. Durante la administración del expresidente López Obrador, fue la primera mujer en encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

CITLALLI HERNÁNDEZ MORA

SECRETARIA DE LAS MUJERES

Es una de las mujeres con quehacer político más jóvenes del país. Entre sus cargos destacan el de secretaria general de Morena y senadora de la República. Para esta administración encabezará la Secretaría de las Mujeres.

ALTAGRACIA GÓMEZ SIERRA

PRESIDENTA DE GRUPO EMPRESARIAL PEO

Considerada una de las empresarias más influyentes del país, preside uno de los grupos industriales más importantes de México; fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial.

MARÍA ARIZA

DIRECTORA GENERAL DE BIVA

Maestra en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard; cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero. En 2018 se convirtió en la primera mujer en dirigir una bolsa de valores, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

TERRY GUTIÉRREZ

COUNTRY MANAGER DE TESLA EN MÉXICO

A principios de este 2024, la ingeniera química por la Universidad Iberoamericana, fue nombrada Country Manager de Tesla en México, con la premisa de impulsar el crecimiento y la consolidación de la compañía en el país.

DEBORAH ARMSTRONG

CEO L’ORÉAL MÉXICO

En 2023 fue designada CEO de L'Oréal México, tras dirigir la División de Productos de Gran Público en España y Portugal. Su carrera dentro de la empresa tiene más de 17 años, en los que se ha desempeñado en diversas áreas y siete países, incluido México.

MÓNICA ASPE

CEO AT&T MÉXICO

En 2021 Aspe se convirtió en la primera CEO mexicana en liderar la operación en el país. En su trayectoria, Aspe cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto en el sector público como en el privado.

FLORETTA MAYERSON

COFUNDADORA VIOLETTA

En 2020, la joven fue una de las fundadoras de Violetta, un chatbot que tiene como objetivo detectar indicios de violencia en las relaciones interpersonales, enfocado a mujeres. Actualmente, la plataforma ha atendido a más de 100 mil usuarios.

JESSICA ABILENE

DIPUTADA

En septiembre de este año la diputada presentó ante el Pleno una iniciativa de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos de Nayarit a incluir al menos el 3% de personas con discapacidad en sus planillas laborales.

PAULINA VILLARREAL

BATERISTA

Es baterista de la banda The Warning, proyecto que comparte con sus hermanas Alejandra y Daniela. La joven de 22 años alcanzó la fama internacional tras ser nombrada como "la mejor baterista del mundo" por los Drumeo Awards.

CRISTINA RIVERA GARZA

ESCRITORA

El nombre de la escritora hizo eco a nivel mundial cuando en mayo de este año fue reconocida con el Premio Pulitzer en la categoría de Memoria o Autobiografía por su libro "El invencible verano de Liliana", obra en la que relata la muerte de su hermana.

ÁNGELA ELENA OLAZARÁN

ESTUDIANTE

A sus 18 años, la joven originaria de Papantla, Veracruz, fue galardonada con el Global Student Prize 2024 otorgado por Cheff.org y Varkey Foundation, lo que la convirtió en la primera latina y la primera mujer en obtener este reconocimiento.

AMANDA DE LA GARZA

SOCIÓLOGA

Es licenciada en Sociología por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Antropológicas y en Historia del Arte-Estudios Curatoriales. En febrero de este año, fue designada subdirectora artística del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en España.

AMALIA PÉREZ

ATLETA PARALÍMPICA

Atleta paralímpica, especializada en levantamiento de pesas, disciplina en la que ha logrado sumar 7 medallas Olímpicas, siendo su más reciente la presea de bronce que obtuvo durante la jornada olímpica de París 2024.

MARIANA GUTIÉRREZ

PRESIDENTA DE LA LIGA MX FEMENIL

En abril de 2024, Mariana Gutiérrez fue nombrada como la primera directora de la Liga MX Femenil, quien ha sido clave para la visibilidad de este sector. Entre sus labores destacadas, cofundó el torneo de fútbol 7 femenil más grande del país.

DALIA RAMOS

INGENIERA

Originaria de la alcaldía Azcapotzalco e ingeniera de profesión, en 2021 Ramos llegó a la máxima categoría del automovilismo, al coordinar un área en una escudería de la Fórmula 1, al obtener el nombramiento de jefa de ensamblaje y pruebas en Alpine.

OLIMPIA CORAL

ACTIVISTA

Tras vivir violencia digital, en 2014, la activista presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que esta violencia fuera tipificada como un delito. Actualmente, esta ley ha llegado a otros países de Latinoamérica.

KATYA SOMOHANO

CEO DE IBERDROLA MÉXICO

Licenciada en derecho por la UNAM, en abril de este año, Katya fue designada CEO de Iberdrola México, teniendo como objetivo liderar una nueva etapa de crecimiento de la compañía en nuestro país.

MALÚ GARCÍA ANDRADE

ACTIVISTA

Defensora de los derechos humanos, fundadora de "Nuestras hijas de regreso a casa", organización que acompaña a familias de personas desaparecidas. En 2023, su labor fue reconocida con el premio Per Anger 2023.

MAGDA COSS

DIRECTORA GENERAL DE INSPIRING GIRLS

Socióloga de profesión, Magda ha enfocado su carrera al desarrollo de políticas públicas, así como a la defensa de la igualdad de género. Actualmente, dirige Inspiring Girls, organización que trabaja en pro de niñas y jóvenes.

GRACIELA ROJAS

FUNDADORA DE MOVIMIENTO STEM

En 2024 fue galardonada con el Premio Nacional al Emprendedor y en 2015 le otorgaron el Premio Nacional de Calidad. También ha sido reconocida a nivel internacional, al ser considerada una de las 100 líderes en STEM.

MARYANGEL GARCÍA

ACTIVISTA

En 2017 fundó la organización Mexicanas con Discapacidad, organización que tiene como objetivo dar visibilidad e impulsar la presencia de esta población en diversos ámbitos de la sociedad.

ALEXANDRA HAAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE OXFAM MÉXICO

Abogada especializada en derechos humanos y miembro de la Red Internacional de Derechos Humanos. Actualmente, dirige las labores de Oxfam en nuestro país, movimiento que trabaja para erradicar la pobreza.

VICTORIA FUENTES

DIRECTORA DE CHILDFUND MÉXICO

Reconocida por la labor que ha realizado al frente de ChildFund en México, organización que promueve y defiende los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que aspiran a tener un futuro seguro.

MAGDALENA SALDIVAR

PRESIDENTA AFFET

Se ha desempeñado en la industria del marketing y la promoción; hace unas semanas fue designada como presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).

FÁTIMA ÁLVAREZ HERRERÍA

COFUNDADORA DE SOMEONE SOMEWHERE

Con el objetivo de revolucionar la industria de la moda, Álvarez cofundó Someone Somewhere, emprendimiento enfocado en impulsar la artesanía textil producida en México.

CONSTANZA MANRIQUE

FUNDADORA DE MIAA

De la mano de tres colegas, la mexicana Constanza Manrique, creo Mujeres en la Industria Aeronáutica y Aeroespacial (MIAA) en 2023, organización que impulsa la presencia de las mujeres en esta industria.

GABRIELA SALAS

PROGRAMADORA

Originaria del municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, el nombre de Gabriela Salas hizo historias después de que se diera a conocer la noticia de su colaboración con Google para que el náhuatl fuera uno de los idiomas del traductor de la empresa.

REGINA ATHIÉ

COFUNDADORA DE CUÉNTAME

La chihuahuense es reconocida por ser la mente detrás de Cuéntame, plataforma enfocada en la salud mental, con la cual ha impactado a más de 64 mil personas en México, Colombia, Brasil y Chile.

TATIANA BILBAO

ARQUITECTA

Su visión humanista y sustentable la ha convertido en una de las arquitectas más reconocidas de México, alcanzó fama internacional al obtener galardones como el Marcus Prize en 2019.

NIEVES GUERRA Y RAMONA COSÍO

FUNDADORAS DE AMART

Filántropas y creadoras del Abierto Mexicano de Mujeres en el Arte (AMART), el cual tiene como objetivo impulsar a las mujeres en la industria del arte, especialmente a mujeres artesanas mexicanas.

ZÉLIKA GARCÍA

DIRECTORA DE ZONA MACO

Egresada de la licenciatura de Artes. En 2008 Zélika García creó Zona Maco, la cual, actualmente es una de las ferias de arte más importantes del mundo, desde donde impulsa a artistas consolidados y emergentes.

BLANCA BECERRIL

PERIODISTA

Conductora y periodista en Heraldo Media Group. Cuenta con más de una década de experiencia en medios de comunicación. En las elecciones de 2024, moderó el primer debate de los candidatos a jefe de gobierno de la CDMX.

JULIETA FIERRO

CIENTÍFICA

Física, astrónoma y divulgadora científica. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, universidad en la que también se desarrolla como investigadora del Instituto de Astronomía.

LORENA BRAVOS

EXPERTA EN TEMAS DIGITALES

Líder en transformación digital e innovación con más de 20 años de experiencia. Diseñó e implementó Women CISO, el primer programa de upskilling en ciberseguridad con inteligencia artificial, en colaboración con Google.

MARU TOLEDO VARGAS

EXPERTA EN GASTRONOMÍA

Estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Ha dedicado su vida profesional a difundir y preservar la cocina típica de Jalisco. Es fundadora del colectivo "Las mujeres del maíz".

SELECCIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA

DE MÉXICO

l Es el primer equipo de gimnasia rítmica en calificar a unos Juegos Olímpicos. El equipo está conformado por Dalia Alcocer, Sofía Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez.

MERCEDES Y PILAR PALOMAR

EMPRENDEDORAS

l Son las creadoras de Lady Multitask, una comunidad de mujeres emprendedoras, que tiene como principio promover la independencia económica femenina, la cual está conformada por más de un millón de mujeres, con presencia en 12 países.

EUFROSINA CRUZ

ACTIVISTA

Originaria de Oaxaca, Eufrosina Cruz es una luchadora por los derechos de los pueblos indígenas. Fue la primera mujer indígena en presidir el Congreso de su estado. Ha luchado para erradicar el matrimonio infantil en el país.

PAL