Abren espacio para las letras

La primera vez que Rosa Montero acudió a Guadalajara para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) fue en la segunda edición, "cuando la feria era una bebé. Hemos crecido juntas; ahora ella es una joven y yo una vieja que la ve como la feria del libro más importante del mundo, por la capacidad de ser una fiesta de la cultura insertada en la sociedad”, afirmó.

Montero regresó a la edición 38 del encuentro, está vez para inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes junto con su compatriota Fernando Aramburu, ambos como parte de la delegación que España trae al encuentro editorial como invitado de honor.

Montero aprovechó para recordar sus años de infancia, cuando la literatura se convirtió en una alternativa ante la enfermedad: “Comencé a escribir desde muy niña, aproximadamente a los 6 años. De los 5 a los 9 padecí tuberculosis y solo podía refugiarme en la literatura".

Para mí, dijo, "forma parte esencial y estructural de quien soy. A veces nos preguntan si es terapéutico escribir, la verdad no, porque lo terapéutico es tomarse una píldora si tienes fiebre; esto es mucho más, algo que siempre ha estado ahí y que si tuviera que elegir entre no volver a leer o no volver a escribir decidiría no escribir nunca más, porque me faltaría el oxígeno”.

Aramburu por su parte, también se refirió a los primeros años: "A los 12 años tuve un maestro que tenía espina bífida, caminaba con muletas, tenía unos treinta y tantos salvajes y, sin embargo, su prestigio era tomar las cosas sin violencia. Recuerdo que todas las mañanas nos leía un fragmento de Juan Salvador Gaviota, al inicio nadie lo escuchaba, pero tenía una perspicacia para contar cosas picantes que nos hacía sentir curiosidad”.

Antes de entregar a los dos autores la presea Carlos Fuentes como encargados de abrir el Salón Literario, la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, recordó que desde 2012 el espacio lleva el nombre del escritor mexicano: “Como cada año y desde 2012, cuando lamentablemente falleció el escritor Carlos Fuentes, nuestro salón literario se denomina así y busca rendir un homenaje permanente al autor.

Por Luis Carlos Sánchez

