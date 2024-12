Firman 21 organizaciones y Coyoacán compromiso por la defensa de los derechos humanos

La alcaldía Coyoacán firmó un convenio de colaboración con 21 asociaciones e instituciones comprometidas por el bienestar de los grupos prioritarios, ratificando el compromiso del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar de trabajar en defensa de los derechos humanos y encabezar un gobierno basado en el respeto, la inclusión e igualdad.

Gutiérrez Aguilar dijo que esta firma simboliza la voluntad de su gobierno, la sociedad civil, asociaciones y empresas para tener un mejor lugar donde vivir y es prueba fehaciente del trabajo que realiza la alcaldía para construir una comunidad más justa, inclusiva y solidaria.

“Juntos hemos desarrollado estrategias que impactan en áreas como la salud, la igualdad sustantiva, la atención a la diversidad, la inclusión de las personas con discapacidad y la prevención de la violencia hacia las mujeres; agradezco profundamente el compromiso de las organizaciones. Su participación activa no sólo enriquece nuestro trabajo, sino que nos permite acercar acciones concretas a cada familia”, destacó.

Por su parte, la directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán, Desirée Navarro, subrayó que con esta alianza se ratifica el espíritu de cooperación con las fundaciones más importantes del país, con quienes han trabajado y entregado resultados por más de tres años.

En tanto, el director general del CRIT Ciudad de México, Alejandro Oceguera, dijo sentir un inmenso gusto de firmar este convenio, “para que juntos podamos ayudar a más gente y convocar más personas a que ayuden. Estoy muy honrado de estar aquí y poder sumar a esta gran alcaldía que es Coyoacán”, expuso.

Al hacer uso de la voz, el director general de Pride Connection, Alberto Arriaga, felicitó a la alcaldía Coyoacán por realizar proyectos de diversidad, equidad e inclusión.

En su intervención, Kena Moreno, fundadora de los Centros de Integración Juvenil y vicepresidenta vitalicia del patronato nacional, reconoció la buena coordinación que se tiene con el gobierno de Coyoacán.

El fundador y presidente vitalicio de FUCAM, el doctor Fernando Guisa, mencionó que su fundación se encarga del tratamiento integral del cáncer de mama y que gracias a la alcaldía de Coyoacán se tienen unidades móviles que van a diferentes colonias para hacer mastografías, “agradecemos a la alcaldía que les ayuda, las procura y estamos muy satisfechos”, indicó.

Finalmente se llevó a cabo la firma simbólica por parte de la alcaldía y las organizaciones: Centros de Integración Juvenil, Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), Fundación Teletón A. C., Fundación México Vivo, Organización Círculo Diverso, Fundación Mexicana para la Planificación Familiar A. C. (MEXFAM), Asociación DAR es lo que Quiero A. C., Fundación Mexicana de Vitiligo A. C., Grupo ADDECO México, Instituto Tecnológico en Cibeseguridad y Seguridad de la Información S. C., Fundación Marie Stopes México A. C., Pride Connection, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, I.A.P., Autismo Asperger y Familia A.C., Mi Vida es Oro A. C., Institución AVU Diversión para Personas Mayores I. A. P., Youth Build México A. C., Asociación 21x3 A. C. y Salud Digna.

Sigue leyendo:

Coyoacán trabaja para que las mujeres vivan libres de violencia

Coyoacán, el que más invierte en mejoramiento de escuelas: Giovani Gutiérrez

srgc