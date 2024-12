Rosa Icela Rodríguez: garantizados los derechos y libertades en México

En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que desde 201, con la cuarta transformación los programas sociales quedaron inscritos en la Constitución como un derecho para los mexicanos y una obligación del Estado, y que en el actual gobierno se respetan las libertades, los derechos humanos y se trabaja en la inclusión. A continuación te mostramos el discurso completo de la funcionaria federal:

Con su permiso, presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Muy buenos días tengan todas y todos.

Por décadas, en nuestro país, las personas carecieron de derechos. Nuestros abuelos, abuelas, padres y madres vivieron un México donde se normalizó la exclusión, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo, pero también los privilegios para unos cuantos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Créditos: Especial

El México de entonces, era un México sin libertades, sin derechos, donde prevalecía la exclusión; antes no se reconocían los derechos humanos, mucho menos los derechos sociales. Las dádivas de los gobiernos se agradecían como si fuera un favor.

A partir de 2018, nuestro país comenzó a experimentar un auténtico cambio de régimen; una transformación que puso en el centro de todo el bienestar de la población y que reivindicó sus derechos. Con la llegada de los gobiernos humanistas, la gente dejó de recibir dádivas; convirtió en derechos los apoyos, pero ahora, no son beneficiarios, son derechohabientes.

Los programas quedaron inscritos en la Constitución como derechos. Es una obligación del Estado, no es un capricho pasajero de cualquier autoridad. Ahora, es su derecho. Es un cambio de paradigma. No es para unos, sí y para otros, no. Es para todas y todos, son derechos universales.

En el pasado existían programas focalizados para las personas adultas mayores. Ahora se estableció como derecho que los adultos mayores gocen de una pensión universal, que les retribuya un poco, solo un poquito, de todo lo que han dado a México, sin importar condición económica, social, racial, postura ideológica, política o religiosa. Ahora, hoy, los derechos son incluyentes y universales, y lo que ocurre en México no pasa en otras partes del mundo.

En nuestro país se respetan los derechos humanos. Por parte de la autoridad no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí, la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia. Nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y habla de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Sabemos que todavía muchas personas en nuestra sociedad siguen actuando con racismo y rigen su conducta por el color de la piel de la gente, por la estatura de las personas, por el origen étnico o por la condición económica.

Hay racismo y clasismo. Hay quienes no admiten que otros tengan las mismas oportunidades de desarrollo; contra esas prácticas hay que seguir luchando como sociedad y gobierno.

Hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como comisiones estatales y nacional de atención a víctimas y de búsqueda de personas, y una Subsecretaría de Derechos Humanos que depende de Gobernación.

Estas instituciones existen porque todavía prevalece una problemática en el país, pero en la medida que se respeten los derechos humanos de todas las personas, estos organismos reducirán sus actividades.

Hoy, también, en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum hacemos todo lo posible para que todas las familias gocen del derecho humano a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al agua, derecho a la justicia, derecho a la información.

En este gobierno también estamos por las libertades: la libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de manifestación, la libertad de expresión. No existen actos de represión ni censura; los periodistas pueden ejercer con libertad su actividad.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos; poblaciones, de la comunidad de la diversidad sexual, migrantes, personas indígenas, niñas, niños, jóvenes, mujeres.

Todas las acciones emprendidas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum buscan atajar los actos discriminatorios y las violaciones a derechos humanos. Quién no ha padecido o ha sido testigo de actos de discriminación. Puedo decir que yo misma padecí de niña, por ser mujer, por mi color de piel o mi origen indígena.

Tampoco podemos negar que sigue el machismo, aunque cada día hay menos. Hoy las mujeres tenemos derechos: tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a participar en la vida pública de nuestro país, porque en México existe la democracia y la ciudadanía tiene derecho a participar en los procesos electorales, en las consultas libres y ordenadas.

Miren si no hemos cambiado en México que hoy en un hecho inédito, por primera vez en siglos, una mujer dirige el rumbo de nuestro país, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. La Cuarta Transformación estableció gobiernos emanados del pueblo, gobiernos de derechos y libertades. Y en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos recordar que el ejercicio de derechos es esencial para conformar una sociedad con más justicia, igualdad entre hombres y mujeres, donde prevalezca la paz.

Tenemos el reto, todas y todos, como sociedad y construir un México más igualitario y justo, y eso solo será posible si hay respeto a los derechos humanos. No olvidemos nunca la frase juarista: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”.

Muchas gracias por su atención, gracias. Gracias, Presidenta.

