Asombra a comerciantes del centro de Culiacán altas ventas por Halloween y Día de Muertos

Las ventas durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos superaron las proyecciones en un 90 por ciento, aseguró Laura Quevedo Pérez, líder del Bloque de Vendedores Ambulantes del Centro de Culiacán.

Indicó que la reacción de la población fue favorable y de continuar con la movilización de estudiantes y eventos públicos, las próximas fechas podrían generar mejora en el comercio local.

Los días de máxima venta fueron los días 28, 29 y 30 de octubre / FOTO: ESPECIAL

Laura Quevedo detalló que los días de máxima venta fueron los días 28, 29 y 30 de octubre, así como el 2 de noviembre, pero debido a la nula expectativa en las cifras no invirtieron en nueva mercancía y sacaron los productos del año pasado que tenían almacenados.

“Este año no invertimos por la situación de inseguridad que estamos pasando y los cual siempre, un mes nos prevenimos (...) ahorita nos fue muy bien. El Día de Muertos también, la flor, ayer al mediodía ya no teníamos flor, pero ahí sí se previnieron de que no invirtieron lo que invierten en otros años”, expresó.