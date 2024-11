Disculpen las molestias, Iztapalapa construye la paz con acciones conciliadoras para la seguridad: Aleida Alavez

¡Disculpen ustedes las molestias que esto va ocasionar!, pero estamos construyendo la paz con acciones conciliadoras para la seguridad en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, señaló la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, al dejar en claro que la Alcaldía no puede estar al capricho de nadie que ponga en riesgo a los demás; se están retirando enceres, obstáculos en la vía pública, cosas que generen riegos a la convivencia.

Al instalar el Gabinete de Paz y Seguridad en la Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, explicó que en los tianguis deben retirar todo lo que ocasione riesgo; “hay quienes usan tanques que no son los adecuados o el puesto de carnitas que está en las calles por donde pasan niñas y niños que se pueden quemar; ya hemos tenido reportes, hay un caso en que quemaron a una niña”, precisó la gobernante de Iztapalapa.

En razón de ello, remarcó la invitación a incorporarse a los Gabinetes de Paz y Seguridad, donde se está dotando a las y los iztapalapenses de herramientas para dirimir sus conflictos con diálogo, “por eso que bueno que están aquí académicos, empresarios e iglesias que van a participar, porque ahí es donde coincidimos, en las mesas de trabajo para construir la paz y tranquilidad”.

También agradeció la participación de la Comisión de los Derechos Humanos, que ya está llevando pláticas en las escuelas, para que aprendan a convivir, hablando a las y los niños, así como con los adolescentes y jóvenes; “necesitas darles herramientas para una convivencia más amena, menos irrespetuosa, que tengan nociones de los derechos humanos”.

Alavez Ruiz saludó la asistencia de las y los directores de los planteles educativos, que permitirán a la Alcaldía acercarse a dar también estos talleres, estas pláticas en el interior de las escuelas, “intramuros, extramuros haremos una intervención”.

“Le tenemos que ganar a la delincuencia, les pedimos nos ayuden, no pueden ser ellos mejor organizados que nosotros, no puede ser que todas estas instituciones aquí reunidas no logremos erradicar la delincuencia, ya lo hicimos”, apuntó.

No es presunción ni mucho menos, agregó, “no fui yo, fueron ellos, con todos sus operativos que hacen a diario, llevamos dos semanas sin un delito de alto impacto en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl ”, dijo refiriéndose a los cuerpos policiacos: Guardia Nacional, Sedena, Policía Auxiliar y Marina.

En este sentido, la Alcaldesa dijo que no les vamos a dejar todo el asunto a ellos, no es un asunto sólo de policías, es de organización vecinal, de Copacos, que también estuvieron presentes, así como de los vecinos que deseen acercarse para intervenir en el tema que a todas y todos nos involucra por el bienestar de la población y la Alcaldía.

Aleida Alavez anunció que también se intervendrá junto con la Organización de las Naciones Unidas parte Familia, con algunas recomendaciones de cómo evitar la violencia intrafamiliar.

“Miren, me quedé como sorprendida, porque a veces no nos damos cuenta de lo que podemos hacer para prevenir la violencia y no lo hacemos, porque no lo reflexionamos; pero nos decían los de ONU-Familia, que una de las formas de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes es convivir más con ellos.