Claudia Sheinbaum destaca el 199 aniversario de la Independencia en el Mar: “Somos un pueblo Indomable”

En el marco del 199 aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió homenaje a la Marina Armada de México, destacando su papel esencial en la construcción de un futuro de paz y prosperidad.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum expresó su reconocimiento a los marinos y su llamado a la unidad nacional. “En el 199 aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, destacamos la labor de la Marina Armada de México. Que el horizonte les inspire a navegar hacia un futuro de paz, prosperidad y justicia para todas y todos; somos un pueblo indomable que nunca se rinde”, escribió.

La mandataria también subrayó la importancia de la historia y cultura del país como pilares de su grandeza. Durante la conmemoración, anunció el inicio del Nuevo Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, destacándolo como un proyecto extraordinario que no sería posible sin el apoyo de la Marina Armada de México y las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum enfatizó que este tipo de obras refuerzan el compromiso de México con el desarrollo y el bienestar de su población, al tiempo que reconoció el valor de quienes protegen y sirven a la nación desde el mar.

"No olvidemos que la grandeza de nuestra nación se mide no solo por su territorio, sino por la fortaleza de su historia, de su cultura, el día de hoy se hizo anuncio del inicio del Nuevo Puerto de Manzanillo, en la Laguna de Cuyutlán, esto es algo extraordinario y no se podría hacer sin la Marina Armada de México, sin las Fuerzas Armadas"