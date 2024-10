Synergy Unlimited 2024: el evento empresarial más grande de LATAM

Con un récord de asistencia que superó las 4,000 personas, Synergy Unlimited se consolidó como el evento en español de mayor sinergia, capital social, crecimiento y networking más importante de América Latina, mismo que se celebró del 4 al 6 de octubre en la Expo Guadalajara.

Este evento, organizado por el movimiento “1+1=3”, fue una plataforma donde emprendedores y empresarios pudieron transformar sus ideas en acciones, gracias a su extensa agenda, misma que destacó por su basta oferta en contenido, que incluyó conferencias, paneles y actividades diseñadas para expandir la visión y los resultados de los participantes.

Synergy Unlimited se celebró del 4 al 6 de octubre en la Expo Guadalajara. Créditos: @vinetur

¿Qué ofreció Synergy Unlimited?

Synergy Unlimited estuvo dirigido por Jorge Serratos, fundador del movimiento “1+1=3”, CEO de Grupo Serlo y conductor del podcast de negocios Sinergéticos, quien fungió como anfitrión y responsable de la visión detrás del evento.

Este espacio contó con 33 horas de aprendizaje intensivo, y brindó a los participantes, la posibilidad de establecer contactos estratégicos con el fin de impulsar nuevas colaboraciones y oportunidades de negocio.

La agenda del evento incluyó las últimas tendencias en marketing, tecnología y gestión empresarial. A través de su amplia experiencia y estrategias innovadoras, los ponentes ayudaron a los participantes a identificar nuevas formas de llevar sus proyectos al siguiente nivel.

El evento contó con la participación de más de 16 conferencistas de renombre internacional, entre ellos Tati Arias, Ismael Cala, Dr. César Lozano, Nayo Escobar, Adriana Macías, Adriana Corona, Fernando Anzures, Paola Herrera, Manuel de León, Rubén Duque, Luis Fallas, Jorge Rosas, Titto Gálvez, Spencer Hoffman, Juan Carlos Barrios, Milán Ludeña, Daniel Marcos y Samuel Bistre.

A lo largo de los tres días, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en experiencias inmersivas diseñadas para reforzar el aprendizaje práctico y la interacción entre los participantes.

Los paneles de discusión ofrecieron la oportunidad de profundizar en temas clave como la transformación digital, el liderazgo empresarial y la sostenibilidad, lo que permitió a los emprendedores intercambiar ideas y aprender directamente de los expertos.

El CEO de Grupo Serlo aseguró que es necesario la creación de espacios destinados a concretar conexiones: “La sinergia no es algo que ocurre por casualidad; es un proceso intencional que, cuando se domina, transforma la manera en que trabajas y te relacionas. Eso te convierte en un líder sinergético que nunca camina solo y no es sordo a las diferentes áreas de su vida, atiende todas porque sabe que sin una no está completo”.

