“El precio de educarlos”: Hay que reeducar a la familia

La familia mexicana se caracteriza por la solidaridad que hay entre sus integrantes, sin embargo, los actores Joaquín Cosío e Ianis Guerrero consideran que los tiempos han cambiado y es hora de reeducarse en ciertas costumbres para mantener una mejor convivencia entre padres e hijos.

“Los tiempos cambian vertiginosamente y exigen que estemos preparados para esas modificaciones. La familia tiene que adaptarse. Hoy ser padres, no es para nada lo que era cuando mis padres me educaron a mí. Entonces hay que estar al día y el hecho de ser padres, no nos da una cierta convicción y los niños de ahora tienen otra manera de percibir la realidad”, dijo Cosío.

Los actores protagonizan la cinta “El precio de educarlos”, una historia que muestra la vida de una pareja de contadores formada por Angélica Aragón y Cosío, padres de “Chelito” y “Pali”, Guerrero y Michelle Rodríguez, respectivamente, a quienes les dieron una profesión y apoyaron en cada aspecto de sus vidas, sin embargo, siguen sin encontrar su camino y todo es más importante que pasar tiempo con sus padres.

“Las familias mexicanas tienen que aprender a redescubrirse. Yo también soy padre y quieres darle todo a los niños, desde lo material hasta consejos, pero entre más les dices, menos caso te hacen… Pero también los papás deben entender que los hijos no son bebés toda la vida, y para esto hay que poner nuevas reglas”, afirmó Ianis.

En ese sentido, Cosío señaló que es entendible que se llene a sus seres queridos de las cosas que como persona te faltaron, pero muchas veces procuras demasiado de los niños,, cuando la considera que la clave está en “abrirles un poco el camino y a dejar que ellos decidan a desaparecer en el momento preciso, pero que volteen y sepan que pueden contar contigo”.

Guerrero señaló que todas estas emociones se muestran en la cinta “El precio de educarlos”, donde también se marcan mucho lo malagradecido que algunos hijos son con sus padres, porque a veces exigen el doble de ellos, pero es consciente que mientras exista el amor entre todos los integrantes de la familia, todos los problemas se pueden superar.

Toda la trama se retrata desde la comedia, y para los actores este es el mejor género para enviar el mensaje a la gente.

“Hacer comedia en el cine es complejo y es dedicado, pero Emilio (Portes), es un director que tiene una comedia fina, elegante, divertida y muy humana. Además, afortunadamente tenemos un elenco maravilloso, no puedo dejar de hablar de Angélica Aragón, quien es extraordinaria o de Michelle Rodríguez, quien es divertidísima”, agregó Guerrero.

La cinta ya está disponible en Max y aunque la trama se cierra por completo, les gustaría tener una secuela, incluso hasta hacer una serie, ya que saben que el público se identificará con todas las broncas que hay dentro de una casa.

Cosío tiene un hijo de 12 años y siente que es más inteligente que él a su edad.

En la cinta también participan Jesús Zavala y Verónica Bravo.

Esperan tener una secuela de la historia para hablar más de los problemas en casa.

