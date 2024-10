Yerma, de Federico García Lorca, regresa a los escenarios mexicanos

Yerma tiene todo lo que ha querido tener en la vida, excepto un hijo; por eso, ante la sociedad de su tiempo, es una mujer incompleta. La presión por ejercer la maternidad para cumplir con el rol impuesto, la lleva a tomar decisiones que alteran su vida de manera drástica.

Lo anterior es el argumento de Yerma, de Federico García Lorca, una de las piezas más emblemáticas del teatro español, que regresa a los escenarios mexicanos bajo la dirección del director francés Jean Guy Lecat, en el Foro Lucerna a partir del 23 de octubre.

"A mí me parece que la lectura de la obra tiene que ir más allá de una mujer que no puede tener hijos; la gran dificultad es que ella cree que sólo puede ser madre, es decir, que no puede ser nada más que eso. Las sociedades, las culturales, nuestros mayores nos hacen creer ciertas cosas, pero deberíamos entender que, si pensamos en lo biológico, toda mujer podría ser madre, pero la maternidad se debe extender a muchas más cosas, puedes parir un proyecto, puedes cuidar a tus mascotas", dice Ana de los Riscos, actriz protagónica de la obra escrita en 1934.

Situada en una España rural, la obra es considerada una de las tragedias del siglo XX y explora temas universales como la presión social, la frustración, la soledad y la búsqueda de la identidad femenina. "Me gusta encarar la obra desde el deseo de maternar", dice Ana.

