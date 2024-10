Me investigaron por corrupción y narcotráfico y no me encontraron nada: Evo Morales, expresidente de Bolivia

En entrevista exclusiva con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló sobre su declaración en la cual aseguró que si la Fiscalía emite una orden de detención en su contra y procede con su arresto, bloqueará caminos en Bolivia.

Al respecto, manifestó que "algunos no aceptan que un indio puede cambiar Bolivia, así como no aceptan que hay otro modelo económico mejor que el capitalismo implementado por el neoliberalismo".

Evo Morales describió además que fue acusado de genocidio y de muchas otras cosas, sin embargo, afirmó que ya libró todas las acusaciones en su contra. En ese sentido, planteó que es perseguido por ser candidato y por ser senador, incluso mencionó una posible participación de Estados Unidos, y del gobierno de facto, presidido por Luis Arce.

"Yo hice una demanda de inconstitucionalidad y gané (...) luego me inhabilitaron como candidato (...) desde el momento que empezamos con esta lucha, estamos en la mira no solo de la derecha interna y externa, sino de la nueva derecha del gobierno internacional", subrayó.

Evo Morales afirmó que ha trabajado para lograr el cambio en Bolivia / FOTO: ESPECIAL

El expresidente de Bolivia contó que "mi verdadero delito es armar una marcha para salvar a Bolivia, impresionante marcha, más de 2 millones, la más grande en la historia de Bolivia al día siguiente inicia mi proceso, hasta ahora tengo 8 procesos, durante el golpe me investigaron por corrupción y narcotráfico y no me encontraron nada, me impresiona que me investiguen por corrupción y narcotráfico, incluso por desaparición de policías, no me encontraron nada en esos procesos, los fiscales durante la dictadura no encontraron nada", subrayó.

Asimismo, Evo Morales afirmó que ha trabajado para lograr el cambio en Bolivia, "el cambio es vital para nosotros", y en ese sentido, consideró que para lograr el cambio, Luis Arce debe dejar el poder, y determinó que "si mañana fueran las elecciones, ganamos con mas del 60% por eso tanta difamación", recalcó.

América Latina tiene mucha esperanza y mucho futuro: Evo Morales

Evo Morales detalló para El Heraldo Radio cuáles son las áreas en las cuáles se debe trabajar para una mejor Bolivia, "en mi vivencia es importante impulsar programas productivos, la distribución de la riqueza, la inversión pública, si descuidamos la inversión, esa inversión está equivocada", dijo.

También, consideró que "en mi experiencia es importante que los países tengan a sus privados", y declaró que América Latina tiene mucha esperanza y mucho futuro, "pero a veces como hermanos estamos en problemas internos", y mencionó que Estados Unidos no quiere que los bolivanos industrialicen el litio y los hidrocarburos.

Morales mencionó que EU no quiere que los bolivanos industrialicen el litio y los hidrocarburos / FOTO: ESPECIAL

"El capitalismo quiere adueñarse del agua dulce (...) yo tengo mucha esperanza, en el privado y el pueblo (...) que no vengan los extranjeros a administrar nuestro teléfono, a privatizar el agua, el agua es un derecho público", manifestó.

A su vez, agregó que defienden la hoja de coca en su estado natural, pero no comparten con la cocaína, "la hoja de coca no es veneno en su estado natural, demostrado científicamente por la Universidad de Harvard es alimento, ellos recomiendan masticarla (...) planteamos nacionalizar los cultivos de coca", apuntó.

En ese sentido, Morales resaltó que si no hay cocaína no hay mercado, pero "Estados Unidos estoy convencido fomenta el narcotráfico, por eso la lucha contra el narcotráfico es un interés geopolítico", expresó para El Heraldo Radio.

