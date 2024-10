El jugador de la NFL que se retiró para dedicarse a la plomería y preparase para el apocalipsis zombie

En todos los deportes, incluido el del futbol americano, muchos jugadores tienden a retirarse por motivos como lesiones o simplemente por un descanso fuera del campo de juego y prefieren dedicarse a actividades como analistas deportivos, filantropía o simplemente a su vida privada.

Pero en otras ocasiones, los jugadores tienen en mente dedicarse a actividades poco usuales o que podrían resultar singulares y fuera de serie, como es el caso de Myles Jack, el defensor de 27 años que había jugado para los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers, ha anunció retirada del fútbol americano en 2023 por un motivo inusual: su deseo de prepararse ante un eventual "apocalipsis zombie". Esta peculiar razón ha dejado a muchos en la liga y a los aficionados perplejos, pero también ha generado risas y reflexión sobre la vida más allá del deporte.

Jack, quien este verano firmó con los Philadelphia Eagles, había sido considerado un valioso jugador en el campo. En su carrera, acumuló casi 60 millones de dólares y se destacó especialmente en las temporadas de 2017 y 2018, registrando 90 y 107 placajes, respectivamente. Con un total de 617 placajes, 20 golpes al pasador y 6.5 sacks en 103 partidos, su legado en la NFL es indiscutible. Sin embargo, la promesa de un futuro más innovador y funcional parece haber ganado la batalla por su atención.

En declaraciones al medio The Athletic, Jack expresó: “No podría sentarme en casa. He ganado mucho dinero, y quiero innovar. Si hay un apocalipsis zombie, quiero poder hacer algo de fontanero o electricista. El tiempo no espera a nadie”. Su enfoque proactivo hacia el futuro ha resonado con muchos, quienes ven en su decisión una búsqueda de propósito más allá del deporte.

"Quiero ser innovador, quiero sentirme útil", dijo Myles Jack Créditos: Facebook

La decisión de Jack de dejar la NFL sorprendió a muchos, incluidos sus nuevos compañeros en los Eagles. Aunque su carrera profesional apenas comienza a desvanecerse, él siente que su futuro se encuentra en oficios que le permitan ser útil y autosuficiente. Con un contrato inicial de 57 millones de dólares en sus primeros años en la liga, Jack ha sabido manejar sus finanzas, pero su deseo de trabajar y mantenerse ocupado es lo que realmente lo motiva.

