Matteo Bocelli, hijo del legendario Andrea Bocelli, muestra su música

El cantante y modelo Matteo Bocelli, hijo del legendario Andrea Bocelli, llega con su gira "A night with Matteo the Americas 2024" hoy en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México, "será una noche íntima en la que tocaré y cantaré para mis amigos, al final este es mi objetivo, hacer música y disfrutar con la gente", indicó Matteo.

Y agregó, "estoy emocionado, pero al mismo tiempo un poco nervioso porque me presentaré en nuevos recintos y con un público nuevo, aun así, estoy extremadamente feliz y no puedo esperar para cantar en México, se siente como estar en casa, el público es muy acogedor y cálido".

Acerca de haber debutado como solista con su primer disco de estudio “Matteo”, el italiano señaló, "es importante para mí mostrar lo que he hecho y como me siento, he estado escuchando música desde que era niño, es un mezcla entre mi estilo y algunos covers".

Después de seis años de su primer material musical “Fall on me” a dueto con su padre Andrea y haber interpretado “Time to say goodbye” en la ceremonia de los Oscar 2024, Matteo Bocelli presenta su primer álbum en su gira "A night with Matteo the Americas 2024", tour que dará inicio en el Showcenter Complex de Monterrey y continuará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Sobre incluir presentaciones de su tour, en México, convirtiéndose en su debut en tierras mexicanas como solista, Bocelli expresó, "en México tengo una de mis bases de fans más grandes, recibí muchos mensajes de apoyo y amor, merecían tener un show allí y estoy muy feliz de estar de vuelta".

Y añadió, "muy pocos conocen el trabajo que hay detrás de un artista, traigo mis experiencias de vida y el trabajo de muchas personas detrás, es muy satisfactorio ver a un público emocionado por tu música, es el mayor regalo que puedo recibir".

Respecto al desafío que implica llevar el apellido Bocelli en la escena musical, Matteo compartió, "existen muchas expectativas de la gente, el público espera que siga el mismo camino que mi padre, pero tengo mi propia carrera, la música requiere autenticidad y eso quiero demostrar".

Y agregó, "por otro lado, dar conciertos ha sido una gran satisfacción, cuando los boletos para mis conciertos se venden, es la mayor demostración de amor y apoyo que la gente me puede dar, no hay mejor manera de hacer feliz a un artista, más que estar ahí y disfrutar de mi música".

Después de su paso por México, su gira "A night with Matteo the Americas 2024" continúa en Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

SOBRE BOCELLI:

Se presentó por primera vez en vivo a los 18 años en el Coliseo Romano

La canción 'Chasing Stars', parte de su disco, fue compuesta por Ed Sheeran

Matteo también es modelo, es el rostro de Guess y ha protagonizado campañas para las marcas Bvlgari y Fiat

2020 lanzó el tema "Solo"

2022 estrenó "A Family Christmas" junto a su padre Andrea y su hermana pequeña, Virginia Bocelli

2023 llegó su álbum debut "Matteo"

30 de septiembre inicia su gira "A night with Matteo The Americas 2024" en el Showcenter Complex, en Monterrey

19 fechas incluye su actual gira

1.7 millones de seguidores tiene en instagram

1.1 millones de oyentes mensuales en spotify

PAL