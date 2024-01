Urge actualizar legislación en materia de datos personales ante el avance tecnológico y la inteligencia artificial

Es urgente legislar con responsabilidad en materia de protección de datos personales ante la llegada de la Inteligencia Artificial (AI) y la constante evolución tecnológica, coincidieron personas Comisionadas Ciudadanas del ámbito nacional y local, así como especialistas de México y de otros países, al participar en el evento para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales, el cual fue convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Desde el Museo Memora y Tolerancia de la Ciudad de México, el Comisionado Presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, señaló que ante el “boom” que ha tenido la IA a través de herramientas como el ChatGPT, se debe tener mayor cuidado en el uso y otorgamiento de nuestros datos personales, sobre todo cuando gran parte del tiempo las personas lo viven en sus dispositivos móviles.

En su mensaje de inauguración enfatizó que la protección de datos personales hoy más que nunca se considera un tema a nivel global; sin embargo, las legislaciones mexicanas que hay en la materia no consideran la protección en los entornos digitales. Por eso son grandes los retos y por eso estamos aquí -dijo el Comisionado presidente-, para poner sobre la mesa diversas propuestas impulsadas desde la academia, organismos constitucionales autónomos, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el acompañamiento de organismos internacionales.

Al hacer uso de la voz, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX y organizadora del evento, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, destacó que los retos en materia de protección de datos personales exigen estar a la altura, de ahí la necesidad de tocar estos temas porque las personas necesitan sentirse seguras en los entornos digitales.

Destacó que México se encuentra entre los 10 países con más ciber crímenes del mundo, según datos de la empresa internacional en ciberseguridad, Surfshark; por ello la necesidad de atender este reto que exige estar a la altura de los tiempos actuales.

Enríquez Rodríguez comentó que los organismos garantes en materia de transparencia y protección de datos personales se encuentran en el ojo del huracán desde hace tiempo. “No podemos ser ajenos al contexto actual ante las presiones; hoy más que nunca debemos seguir subrayando la importancia de tener estos órganos autónomos que son técnicos, especializados y tutelan derechos. Nos toca seguir defendiendo a estos organismos que son parte fundamental de la democracia”, concluyó.



En su oportunidad, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, enfatizó que en la última década los datos personales se han convertido en una moneda de cambio en la era digital y lo más alarmante es que se están entregando sin percatarse de ello.

“Ante el futuro digital, es imperativo garantizar que nuestros derechos digitales evolucionen al mismo ritmo que la tecnología. Los derechos a la privacidad, la transparencia y el consentimiento informado deben ser pilares indestructibles”.

Gobiernos, los líderes empresariales y a la academia deben trabajar conjuntamente para establecer directrices éticas

Posterior a la inauguración, se llevó a cabo la Conferencia Magistral: “Inteligencia artificial y protección de Datos Personales”, impartida por Ana Brian, Relatora especial de las Naciones Unidas en materia de privacidad, y moderada por la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara.

De manera virtual, la Relatora especial habló de la contribución de la IA en beneficio de la humanidad al encontrar soluciones que se alejan de los enfoques tradicionales. No obstante, resaltó que su uso y aplicación será positiva en la medida que no comprometa los valores éticos, no haga más ricos a los ricos, ni más pobres a los pobres. Es importante -añadió”, que siempre se ubique a los individuos en el centro de todo avance tecnológico.

Enfatizó que tanto los gobiernos, los líderes empresariales y a la academia deben trabajar conjuntamente para establecer directrices éticas y estándares para proteger los derechos y a la vez permitir que la innovación fluya.

“Nuestro compromiso en este sentido, habrá de ser por un dialogo que promueva la inclusión, que favorezca la diversidad en la innovación, que ubique a los individuos en el centro de todo avance tecnológico solo así, con ese esfuerzo colectivo podremos forjar un futuro en que la innovación y los derechos humanos puedan coexistir armónicamente”, enfatizó Ana Brian.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. La protección de datos personales, una proyección hacia el futuro: Inteligencia artificial y derechos digitales, se llevaron a cabo, en el Primer Panel, la Mesa 1. Tratamiento de datos personales en la inteligencia artificial; así como la Mesa 2. Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales para el desarrollo o uso de la inteligencia artificial en la administración pública.

En la Mesa uno participó Andrea Mendoza Enríquez. Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE; Amada Arley, Especialista y consultora en temas sobre justicia digital, inteligencia artificial y derecho; Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX; Guido Girardi, Vicepresidente ejecutivo de fundación encuentros del futuro; y Ricardo Uvalle Aguilera, Profesor e investigador de la UNAM, como moderador.

De igual forma, se llevó a cabo la presentación del libro “En defensa de los Neuroderechos”, por parte de los especialistas Moisés Sánchez, Director ejecutivo Kamanau y Guido Girardi, Vicepresidente ejecutivo de fundación encuentros del futuro.

