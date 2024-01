Rodrigo Prieto, otro genio mexicano a los Oscar

Este martes, Rodrigo Prieto recibió su cuarta nominación a los premios Oscar, por su trabajo en “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, pero para él, esto más que una competencia es una fiesta que disfruta compartir con los mexicanos, su equipo y familia.

“Uno sueña con trabajar en este tipo de proyectos, pero estudié cine jamás pensando en los premios ni nada de eso, es algo que ni cruza por tu mente, es más bien tener la oportunidad de fotografíar historias que te mueven a ti y al espectador… Se siente muy bonito como mexicano compartir esto con mi país. A veces pienso cómo será para los que nacieron en Estados Unidos y están en Hollywood, debe ser distinto, porque es de uno más, en cambio como mexicano se hace más especial la cosa. Entonces eso me da mucho gusto”, dijo el fotógrafo.

Pese a que sólo ha recibido cuatro nominaciones directas, ha participado en varias películas que han recibido este reconocimiento, entre las primeras está su trabajo con Alejandro González Iñárritu a finales de los 90, por eso cuando recibió la noticia ayer, fue inevitable pensar en él.

“Me acordé del momento cuando Alejandro recibió la noticia de la nominación de ‘Amores Perros’ para el Oscar de Película en un Idioma Extranjero, yo estaba con él, estábamos filmando en Real de 14. Lo vi recibir una llamada en un teléfono satelital y a lo lejos, porque no entraba en la recepción, y verlo celebrar fue muy emocionante, de alguna manera esa nominación es para toda la película y todos los que participamos”, mencionó.

Rodrigo compite por el galardón a Mejor Fotografía en la ceremonia número 96 del Oscar, junto a Hoyte van Hoytema por “Oppenheimer”, Matthew Libatique por “Maestro”, Edward Lachman por “El Conde” y Robbie Ryan por “Poor Things”. Casi a todos sus colegas de categoría ya les escribió para felicitarlos, sólo no conoce a Ryan, pero está maravillado por el trabajo que hizo en la cinta protagonizada por Emma Stone.

“Para mí más que otra cosa es una celebración, es una fiesta, porque no puede ser una competencia algo donde no hay un puntaje, como si fuera un deporte donde sí saltas más alto la valla, entonces ganas, no, simplemente es lo que opinan otros y eso sí ya está fuera de nuestras manos”, agregó.

OTROS NOMINADOS

La ceremonia de los premios de la Academia se realizará el 10 de marzo. “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz por el trabajo de Lily Gladstone, por citar algunas.

La película más nominada fue “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, la cual participa en 13 categorías, entre ellas Mejor Película; la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt, entre otras.

A esta cinta, le sigue “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones: Mejor Película y Mejor dirección, así como Mejor Actriz para Emma Stone y Mejor Actor de Reparto para Mark Ruffalo. “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios Oscar.

DATOS

Prieto supo que quería dedicarse al cine desde que era niño.

Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Antes de entrar al CCC, trabajó en varias campañas de publicidad y videos musicales.

Su trabajo con Ang Lee lo llevó a trabajar con Martin.

NÚMEROS

5 películas ha hecho con Scorsese.

69 filmes ha fotografiado.

