Martín Urieta respeta los géneros

A lo largo de más de cuatro décadas Martin Urieta ha musicalizado la vida de muchas generaciones, con más de 800 canciones, asegura que respeta los nuevos géneros musicales, como el urbano, ya que entiende perfecto que el arte es abstracto y lo que para unos es bello, para otros no.

“Es una cuestión evolutiva. La música constantemente está cambiando y algunos piensan que los tiempos pasados fueron mejores, pero no, todo sonido refleja el momento actual. Sería muy aventurado poner una calificación al talento de los compositores”, dijo el maestro Urieta, quien además ahora es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Es por ser representante de los compositores, que también mantiene este respeto hacia las nuevas tendencias, “no podemos criticar un género musical, porque no existen cánones en todas las facetas del arte, que establezcan qué es feo y qué es bonito, porque es cuestión de gustos”.

Pero sabe que el ser humano habla de sus propias experiencias y está bien, él por ejemplo, compuso su primera canción a los 15 años, se llama “Vuelve a Huetamo”, dedicada a su lugar de origen, como ésta escribió varias letras más durante su juventud, sin embargo, no se dedicó a la música de manera profesional de inmediato.

“Soy un compositor a destiempo, porque me tuve que echar 30 años en el magisterio y hasta que me jubile pude difundir mis canciones. Entonces mi ídolo más grande, Marco Antonio Múñiz, ya no me pudo grabar un tema, tampoco Lola Beltrán o Lucha Villa”, explicó.

Sin embargo, no se arrepiente de sus decisiones, pues fue justo cuando fue maestro que escribió su canción favorita “Qué de raro tiene”, un tema que nació de los cuestionamientos que todos sus colegas le hacían, ya que no sabían porque un catedrático como él iba a cantar a los bares de “mala muerte”, pero ahí aprendió mucho.

CELEBRA A COLEGAS

Este 15 de enero se celebra en México el Día del Compositor y el maestro considera que todos sus colegas viven un buen momento, ya que actualmente cobra por tres derechos, el derecho moral que es intransferible, derecho patrimonial, que el compositor se lo puede dejar a un amigo o a un familiar, y el derecho conexo que es de los arreglos que hacen en sus canciones. También tienen tres seguros, el de gastos mayores, el de vida y el social.

Sin embargo, lamentó que los intérpretes sigan sin darle el reconocimiento que se merecen los autores: “Esta lucha es permanente y pienso que no se va a lograr resolver nunca, porque el intérprete jamás reconoce al compositor, pero ¿qué le cuesta decir el nombre del autor y hay artistas que ganan millonadas de pesos con las canciones y ni siquiera dan voz al creador”.

DATOS

Entre sus temas más destacados están “Urge” y “Acá entre nos”.

Vicente Fernández le grabó más de 20 canciones.

Actualmente, sigue escribiendo y se inspira en las cosas cotidianas.

Considera que la Inteligencia Artificial es un robo a los autores, pero esperará a ver su función.

NÚMEROS

800 temas tiene.

15 años tenía cuando hizo su primera canción.

30 años estuvo en el magisterio.

FRASE

“Sigo escribiendo, creo que hasta el fin de mis días voy a hacerlo, porque como compositor no pierdes el talento y mientras sigas vivo, tienes de qué escribir”, afirmó.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ