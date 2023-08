Con Parque Urbano Aztlán, planean ambicioso viaje al pasado mexica

La espesa vegetación envuelve a quien observa, por entre la maleza aparecen ocelotes y jaguares, pero también quetzales, tucanes y otras aves de plumaje vistoso. El audio contribuye a transportar al paisaje que debieron ver los antiguos pobladores mesoamericanos. No hay en todo el lugar un solo espacio sin movimiento, los desarrolladores lo llaman experiencia en 720 grados, es decir, 360 grados de la cabeza a los pies y otros 360 que abarcan los laterales.

Por el momento se llama solamente sala inmersiva, pero una vez que el Parque Urbano Aztlán abra sus puertas al público, en el mismo sitio que antes fue La Feria de Chapultepec, promete ser una de las principales atracciones. Se trata de una de las experiencias inmersivas más completas que se han desarrollado en México, creada por el estudio Demiurgo LBX, el mismo que presentó el espectáculo del 200 aniversario de la consumación de la Independencia en el Zócalo y que se encargó del Museo Paleontológico Quinametzin en Santa Lucía, en las inmediaciones del AIFA.

Se trata de una de las experiencias inmersivas más completas que se han desarrollado en México, creada por el estudio Demiurgo LBX. Foto: Cortesía

La idea, dice Sergio Ramírez Rivera, CEO de la marca, era “crear una experiencia completamente inmersiva, de calidad mundial, que tuviera contenido increíble y que fuera una experiencia prácticamente no vista, no sólo en México, sino en muchos países”. Para desarrollarla, los creativos debieron adaptarse al edificio que les fue asignado: una enorme nave de muros altos para la que idearon la construcción de un domo, casi con la forma de un balón de futbol americano, sobre el que proyectarán unos 24 proyectores de 16 mil lúmenes.

La altura máxima es de 8.90 metros y cuenta con muros laterales de hasta 35 metros, pero a diferencia de otras experiencias, la de Aztlán cubre completamente el espacio: para abarcar los pequeños segmentos que quedan entre el ensamblaje de proyección se han creado video mappings que, incluso, borran las líneas en donde se juntan los muros. Ramírez explica que la experiencia durará aproximadamente 10 minutos y podrán ingresar hasta 100 personas.

Como todo el parque, el contenido que se proyectará exalta la grandeza del pasado mexica; lleva por título “El Quinto Sol” y “habla de nuestra riqueza cultural, no es no es novela, no es ciencia ficción está perfectamente documentado; vamos a ver cuál era la colorimetría de aquellos años, cómo eran los materiales, las herramientas, cómo se vestían, cómo actuaban, cómo trabajaban, cómo vivían, por dónde venían, hacia dónde iban, cuál era su vida social, cómo era vivir en Tenochtitlán”.

Se trata de una de las experiencias inmersivas más completas que se han desarrollado en México, creada por el estudio Demiurgo LBX. Foto: Daniel Ojeda

En total, en el proyecto han trabajado unas 100 personas. Demiurgo, además, se encargará de poner en funcionamiento una sala de realidad virtual, en el segundo piso del mismo edificio: ahí, por medio de lentes de realidad aumentada, un público de alrededor de 20 personas conocerá una leyenda de amor y de terror, ambientada en la Ciudad de México.

LSN

