Exploración poética

Con autorización de Lumen ofrecemos algunos poemas incluidos en el libro Me llamo cuerpo que no está, donde se reúnen los cinco volúmenes de poesía que Cristina Rivera Garza (Matamoros, Tamaulipas, 1964) publicó en distintos sellos durante una década: de 2005 a 2015.

Ilustración: Gustavo Ortiz



15.

[LA CASA FEMENINA]

Anoche soñé la casa donde no vivo y no poseo

tenía los muros azules y una membrana de membrillo

en el lugar del techo.

Olía a hierba fresca, a pies de muchacha sumergidos

en el río.

La luz de los quinqués alumbraba el sosegado vuelo

de los insectos.

La llamé estío porque me exigió un nombre a gritos

y entré en ella como se entra a veces en el sexo:

sin dudar y sin saber y sin pensar en los orificios.

Aire lleno de aire. Adentro.

Vi a través de las trece ventanas lo que se quedaba afuera:

el mundo ensimismado en su propio espejo

la edad lógica y absoluta donde todo es velocidad

la dictadura de los significados

la perfecta pulcritud del hospital.

Me dí la vuelta y toqué el piso, la mesa, la cama.

Me acurruqué bajo la cintura de su sombra.

Entonces el placer que es la felicidad me untó

los muslos con su gasa.

Estuve frente a frente con la paz.

Música de fondo

A veces se quitaban la piel y la colgaban

de los tendederos. Eso sucedía las mañanas

en que amanecían exhaustas, los mañanas

en que estaban a punto de decir no-aguanto-más.

Y la piel ondeaba de cara a la luz más preciada.

Y la piel se mecía en los brazos del viento, que son

los Brazos de Nadie, como si no existiera en realidad

ninguna razón para morir.

Olorosa a tacto y a pólvora y a flores de plástico

y también a limón, la piel mostraba sus cicatrices

con esa indiferencia que frecuentemente se confunde

con el orgullo.

Era un cuadro de aspiración bucólica y de belleza naif.

Si no hubiera sabido que eran sus pieles, sus pieles

en esos mañanas en que estaban muy cerca

de sumergirse, habría podido pensar que se trataba

de un spot televisivo al que sólo le faltaba la música

de violines y de hachas.

. Me llamo cuerpo que no está reúne por primera vez en un sólo volumen la poesía de la tamaulipeca. Foto: cortesía Lumen

La dichosa

Decía: Yo no soy la dicha.

Si tú me dices, yo me desdigo.

Insistía: Si tú me dijeras, yo sería la des-dicha-(da).

Añadía: Yo digo.

Yo soy mi propia dicha.

Concluía: dichosa yo que puedo decir.

Y decirte.

Cosas por el estilo le preocupaban a la Ex-Muerta,

la Emergida, la mismísima Concha Urquiza ahí,

sobre la arena.

IV.

IR Y NO VENIR

Ir al Ministerio Público y regresar del Ministerio

Público. Ir a la muerte.

Hacer preguntas acerca de la muerte.

Tomar fotografías de la muerte. Callarse

junto a las imágenes de la muerte. Tener frío.

Escribir sobre la muerte. Sobre las preguntas acerca

de la muerte.

Escribir: muerte. Separar las sílabas. Desentrañar

letras.

Escribir la muerte. Abrirla.

(Una lata de sardinas. Una lápida. Una ventana.)

No volver nunca de la muerte.

Quedarse en la muerte.

Junto al hecho iridiscente

Así que esto era el dolor…

(un ella o un él dijo esto).

Por Cristina Rivera Garza

TW: @criveragarza

