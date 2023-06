Laura Serrano y Rafael Márquez van a ser "inmortales" en el boxeo

Luego de forjar carreras ejemplares, Laura Serrano y Rafael Márquez van a ser los nuevos mexicanos exaltados al Salón de la Fama del Boxeo de Canastota, en Nueva York, Estados Unidos.

Este domingo, en una ceremonia junto a los excampeones Tim Bradley, Carl Froch y Alicia Ashley, sus nombres pasan a la prestigiosa lista de leyendas, y les hará entrega del anillo que los convierte en peleadores históricos.

“Me siento muy contento. Estoy satisfecho de todo lo que hemos logrado en este deporte. Cuando llamaron y me dijeron, la verdad, no me la creía. El sacrificio valió la pena, y el pararte a las 3:45 de la mañana para irte a las montañas a correr”, dijo Márquez, en entrevista con El Heraldo de México.

Laura y Rafa se suman a los 20 mexicanos que comparten la gloria, donde están don José Sulaimán, presidente vitalicio del Consejo Mundial de Boxeo, así como lo manejadores Arturo El Cuyo Hernández y Rafael La Cobra Mendoza, además de deportistas de la talla de Julio César Chávez, Carlos El Cañas Zárate, Ricardo El Finito López y Pipino Cuevas.

Márquez, durante 18 años de carrera profesional, construyó una trayectoria en la que se hizo dos veces del campeonato mundial en dos divisiones (gallo y supergallo).

Ahora, entra a la Sala de los Inmortales, en donde también está Juan Manuel. Ambos son los segundos hermanos que acceden, sólo por detrás de Vitali y Vladimir Klitschko.

Laura Serrano, en tanto, alcanza este reconocimiento como parte de la segunda clase para mujeres. Además, es la primera latina en ser condecorada.

La Poeta del Ring, abogada de profesión por la UNAM, también peleó en los tribunales para obtener la licencia profesional, ya que, a finales del siglo pasado, las boxeadoras no recibían dicho permiso.

Luego de su etapa como sparring de Julio César Chávez, donde agarró colmillo, llegó a ser monarca de la FIB antes de su retiro, en 2012.

PAL