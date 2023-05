Sigue parada la producción de series y películas de Hollywood

A casi un mes de que los guionistas de Hollywood decidieron irse a la huelga al considerar que sus demandas no eran cumplidas por la Asociación de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), ya son más de 10 series, cuatro películas y ocho Late-Night shows los que se han visto afectados.

El sindicato de guionistas (WGA por sus siglas en inglés no llegó a un acuerdo con la AMPTP a finales de abril, por eso el 2 de mayo iniciaron este paro. Los escritores piden que se mejoren sus condiciones de trabajo, las cuales aseguran que se vieron mermadas con la llegada de las plataformas, pero hasta ahora no hay mejora en las negociaciones.

La última película que anunció el retraso de filmación debido a esta huelga fue “Thunderbolts”, una cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), protagonizado por Sebastian Stan (“Falcón”) y Florence Pugh (“Midsommar”). Medios internacionales señalaron que el pasado 26 de mayo, Marvel Studio notificó al reparto de esta decisión, ya que el rodaje comenzaría a mediados de junio en Atlanta.

La WGA representa aproximadamente a más de 11 mil 500 trabajadores. Créditos: AFP

Este largometraje es de los más esperados de la Fase 5 de Marvel y narra la historia de un grupo de villanos que se unen para defender la Tierra.

No es la única producción que el MCU detuvo, ya también paró el rodaje la película de “Blade”, así como el de las series “Wonder Man” y “Daredevil: Born Again”.

La WGA representa aproximadamente a más de 11 mil 500 trabajadores, entre sus demandas están compensaciones económicas, liquidación de los derechos de autor, datos de audiencia, seguros médicos y regulación ante el uso de inteligencia artificial en las salas creativas.

Otras series que han detenido su desarrollo son “The Last of Us: Temporada 2”, “The Mandalorian: Temporada 4”, “Andor: Temporada 2”, “Cobra Kai: Temporada 6”, “Yellowjackets: Temporada 3”, “Abbott Elementary: Temporada 3”, “Blade Runner 2099”, “Silk: Spider Society”, “Spider-Man Noir”, “The Old Man: Temporada 2” y “Billions: Temporada 7”.

Previo a que iniciara la huelga, Netflix informó que estaban cubiertos por si esto pasaba, ya que tenían un gran número de producciones en puerta, sin embargo, a la semana de que todo inició, anunciaron que por dicho conflicto se detenía el rodaje de “Stranger Things: Temporada 5”.

Los más afectados son los Late-Night shows, muchos ya ofrecen repeticiones por la falta de escritores en sus salas creativas. Los que están detenidos totalmente son: “Saturday Night Live”, “Jimmy Kimmel Live!”, “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, “Late Night with Seth Myers”, “Last Week Tonight with John Oliver”, “Real Time with Bill Maher” y “The Daily Show”.

Las otras películas que detuvieron su filmación son “Community: La película” y “Good Fortune”.

DATOS

La última huelga de los escritores se hizo en 2007 y duró cien días.

En aquella ocasión se perdieron más de 2 mil millones de dólares.

Las repeticiones y los realitys shows salvaron en aquella ocasión la programación.

NÚMEROS

18 series han parado.