Devin Haney listo para enfrentarse a Regis Prograis y obtener la gloria de una segunda división

El estadounidense Devin Haney busca la gloria de una segunda división. Pero para poder lograrlo, tendrá que descarrilar el camino del monarca Regis Prograis.

Este fin de semana en San Francisco, California, y luego de unificar la categoría de los ligeros, Haney prueba suerte en los pesos superligeros cuando enfrente a Rougarou por la diadema del Consejo Mundial de Boxeo.

"Voy a darle una paliza. Es realmente un vagabundo de verdad. El mundo verá que estoy por encima. Voy a lastimar a este hermano. Voy a hacerle daño", declaró el peleador, quien desde que arrancó la promoción de la contienda se ha enfrascado en una guerra de declaraciones en donde los insultos y las amenazas son el hilo conductor.

Sigue leyendo:

‘La Guerrera’ Torres celebra su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo

En busca de redención, el hijo del Gran Campeón Mexicano, se vuelve a calzar unos guantes

Sin embargo, el campeón no se queda atrás y no se ha dejado intimidar por los amagos, incluso dejó entrever que espera que su retador demuestre esas agallas y se enfrasque en un duelo al tu por tu.

"El mundo verá que estoy por encima" Créditos: Especial

"Habla de que me va a lastimar, que me va a hacer daño, pero no sabe para lo que está llegando. Lo voy a romper", respondió Prograis, quien busca su segunda defensa.

Rougarou, de 34 años, llega con un récord de 29-1, con 24 nocauts y una racha de cinco victorias, cuatro de ellas nocauts. Mientras que Haney, quien se coronó campeón desde 2019, sube tras conquistar el indiscutido y acumular seis exposiciones.

Más duelos

El duelo encabeza una velada que ofrece siete encuentros más, entre los que destaca el regreso del contendiente de Ohio, Montana Love, quien se enfrentará al australiano Liam Paro.

En el terreno femenil, modelo de OnlyFans y boxeadora Ebanie Bridges se medirá a 10 rounds a la japonesa Miyo Yoshida por la corona vacante de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo; mientras que la brasileña Beatriz Ferreira se medirá a la texana Destiny Jones a ocho asaltos.

dhfm