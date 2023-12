Tlalpan, alcaldía cultural

Una idea lamentable pervive entre la gente, dice Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan: “Pareciera que la cultura no es para todos o que es para muy pocos, que si tienes dinero entonces puedes conocer de arte, puedes tener acceso o acercamiento a los museos, que si tú no sabes leer, no sabes escribir, o tienes solo la primaria, es difícil que tengas acceso a la cultura”.

La encargada de la administración de la demarcación con mayor extensión territorial de la Ciudad de México comprende que “lo primero que le preocupa a la gente es llevar el alimento a su casa, llevar el vestido más que tener como una prioridad acercarse a la cultura”. Con esa idea, desde su llegada a Tlalpan hace ya más de dos años, en octubre de 2021, su trabajo ha estado enfocado en acercar ese derecho a los tlalpenses.

“Nosotros desarrollamos desde aquí una política de cultura comunitaria. Tenemos una iniciativa que incluso se llama así, de Cultura Comunitaria, que es llevar a las colonias, llevar a los pueblos, hasta los lugares más recónditos de la alcaldía, el acercamiento de la cultura, y enseñarles y compartir con la gente que la cultura no es exclusiva de quienes tienen dinero o pueden pagar por arte”, dice.

Su labor, afirma, ha estado enfocada en tres vías: primero, dar mantenimiento a la infraestructura cultural con la que cuenta la alcaldía; pero también ayudar a los creadores generando espacios donde puedan generar ingresos, pero, sobre todo, acercando las diferentes manifestaciones culturales a la gente: "Para nosotros es muy importante fortalecer la cultura comunitaria, seguir esa línea de llevar la cultura a todos los rincones. Hay personas que no van a venir porque no van a pagar el transporte; pagar un litro de leche es lo mismo que les cuesta venir al centro de Tlalpan, siendo la demarcación más extensa, los que vienen desde Topilejo, desde Parres, que deben tomar dos camiones; entonces, lo que nosotros hacemos es llevárselos, pero que la gente no se quede sin disfrutar de la cultura".

Créditos: (Daniel Ojeda)

A través de los cuatro Centros de Arte y Oficios (CAO): Ajusco Medio, Mesa los Hornos, De los Pueblos y Tiempo Nuevo, más de 60 talleristas imparten clases gratuitas de diferentes disciplinas artísticas y quehaceres, que benefician a más de 5 mil personas de todo el territorio. A esa fuerza humana se suma la existencia de la Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan, integrada por 25 músicos, y de la compañía Barro Rojo Arte Escénico, quienes ofrecen presentaciones en diferentes espacios públicos de la alcaldía; y la existencia de la figura asociativa o grupos que salen a las calles a ofrecer los talleres de los CAO. "Traemos alrededor de 250 personas que están en la calle todos los días; tenemos mediadores comunitarios, gestores que son parte de nuestra infraestructura, ya sea a través de programas o de la propia dirección de derechos culturales".

La oferta, abunda, incluye el montaje de exposiciones en espacios públicos como la barda perimetral de Casa Frissac, verbenas populares en la plaza principal de la alcaldía, impulso a comunidades artísticas como la del taller de grabado El Rinoceronte o la apertura del patio de la misma Casa Frissac para que crear el Jardín del Arte, donde los artistas tlalpenses pueden ofrecer sus obras y generar ingresos.

La alcaldesa señala que Tlalpan destina alrededor de 40 millones de pesos anuales para la cultura, pero en ese tema también se realiza un análisis profundo: "Decir que voy a hacer un concierto de 18 millones implica que dejó de pavimentar, de dar servicios. Se debe analizar toda la situación y entender que el tema de seguridad o que la cultura de paz no se genera solamente con policía sino buscando esta otra perspectiva cultural, pues implica destinar una buena parte del presupuesto sin afectar otras cosas".

Tlalpan, sin embargo, no se queda en sus artistas y manifestaciones , de manera natural es una alcaldía cultural. "La característica del centro de Tlalpan es que es familiar. No vas a encontrar aquí la borrachera que se confunde con la bohemia del arte. No, el centro de Tlalpan es muy familiar, es muy tranquilo, puedes venir con tus niños, con los abuelos, pueden venir los abuelos con los nietos y lo van a disfrutar al máximo". Y más aún, todo el territorio cuenta con atractivos: "Están las iglesias que también son parte de nuestra ruta cultural, aquí en el centro tenemos simplemente la iglesia de San Agustín de las Cuevas y en los 11 pueblos también están las iglesias. Aquí se pueden encontrar la casa de María Félix, el origen del caldo tlalpeño, la ruta de Zapata. En Tlalpan hay historia, hay arte, hay cultura", remata.

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ

LUISCARLOS.SANCHEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ