El "Zar de la Influenza" advierte sobre la neumonía atípica en China: hay 4 señales de alerta que deben preocuparnos

Las autoridades de China han pedido a la comunidad internacional no prender las alarmas ante la presencia de casos de neumonía atípica en niños en su territorio; no obstante, hay diversos factores que deben tomarse en cuenta para no dejar de prestar atención a esta enfermedad, así lo aseguró el infectólogo Alejandro Macías.

En entrevista con Alejandro Cacho, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, el especialista indicó que el gobierno asiático ha negado que estos nuevos contagios sean derivados de un nuevo virus que actúe en las vías respiratorias como lo hizo la Covid-19.

Sigue leyendo:

¿Por qué la OMS investiga el contagio rápido de neumonía en niños, es igual que el Covid-19?

VIDEO: OMS pide detalles a China sobre los extraños casos de neumonía en niños que colapsan hospitales

¿Qué síntomas tiene la neumonía atípica reportada en China?

De acuerdo con el también llamado "Zar de la influenza" por su labor en el control de la enfermedad H1N1, las autoridades sanitarias del país asiático han determinado una serie de características en los casos de la neumonía atípica.

Suele darse en niños.

Los portadores no presentan síntomas respiratorios.

Cuando se dan estos casos, los pacientes sufren de fiebres.

La neumonía se suele detectar cuando se sacan radiografías.

Las 4 banderas rojas en los casos de neumonía atípica

Este mal, apuntó Macías, ha sido relacionado con una presunta bacteria que habría afectado a varios menores de edad en la región asiática del mundo y detener en este momento otra enfermedad como el coronavirus que se dio en 2019 y que se propagó en México en 2020 sería muy difícil, por lo que habría riesgo de una nueva pandemia.

1.- La neumonía es contagiosa, pero no se sabe qué tanto

La primera de las alarmas viene del hecho de que las autoridades chinas no fueron las primeras que hablaron del tema, sino que se filtraron por internet, pese a que los acuerdos internacionales firmados ante la OMS piden a los países signatarios el establecer alertas o notificar de este tipo de situaciones, aunque no mantiene sanciones

"México lo llevó al pie de la letra cuando se dio la influenza".

La OMS no tiene jurisdicción para castigar a los países ante el incumplimiento de acuerdos. FOTO: Archivo.

2.- No se saben las causas ni los tipos de la neumonía atípica

El segundo es que se trata de una enfermedad a la que solamente se le ha clasificado como neumonía atípica, pero no se han brindado más detalles además de su detección a través de las radiografías.

3.- China ha mantenido el misterio ante la neumonía en niños

El tercer elemento es que se ha tratado como un asunto misterioso, debido a que aunque se han dado algunos elementos sobre su posible forma de actuar, no ha habido una explicación clara por parte del gobierno de China. Esto motivó, indicó Macías, a la Organización Mundial de la Salud a pedir más transparencia en cuanto a este caso.

Durante meses, el gobierno chino no difundió la información sobre la Covid-19 en 2019. FOTO: Archivo.

4.- La neumonía preocupa por su similitud con la Covid

Finalmente, el territorio donde ocurre esto es China, punto donde se originó y se propagó inicialmente el coronavirus que ocasionó la enfermedad Covid-19.

Macías pide tomar cartas en el asunto ante la neumonía, aún sin diagnóstico

"Hay que preocuparnos: no tenemos el mejor sistema de salud en México", con esta frase fue que el especialista advirtió la necesidad de establecer un plan de contingencia ante cualquier eventualidad sanitaria que se pueda presentar por una pandemia. Recomendó a los ciudadanos una serie de medidas para protegerse ante este mal:

Ponerse la vacuna contra la influenza.

Controlar en medida de lo posible las enfermedades crónicas y sus síntomas.

Hacer actividades físicas y ejercicio con frecuencia.

A las autoridades del país, pidió prepararse para poder dar atención a la población a fin de evitar cualquier tipo de complicaciones en la ciudadanía.