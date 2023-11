Congreso capitalino toma protesta a diputada del PRI, Wesly Jiménez en sustitución de Silvia Sánchez Barrios

El pleno del Congreso de la Ciudad de México tomó protesta de ley a la diputada suplente del PRI, Wesly Chantal Jiménez Hernández, quien es representante del distrito 9 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo anterior, derivado de la licencia temporal que pidió la priista, Silvia Sánchez Barrios por motivos de salud, pues fue atacada por una bacteria y médicos le ordenaron tomarse un tiempo para realizar los estudios correspondientes.

Los médicos le recomendaron descanso y seguir su proceso de diagnóstico.

“Mi médico me dijo que no se podía postergar más tiempo una serie de análisis, y estudios para valorar realmente lo que me está pasando. He hecho alusión a mi rostro, el cual fue afectado por una bacteria y no he quedado bien por eso el uso del cubrebocas durante las sesiones en las que he estado”, puntualizó Sánchez Barrios.

Esta suplencia se da en el marco de la votación en pleno para la ratificación de Ernestina Godoy, no obstante, Sánchez Barrios ha dejado claro que ella va en contra de esta acción.

Ante este escenario, Jiménez Hernández estará realizando actividades legislativas por 16 días.