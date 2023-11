Reflexionan sobre el uso de la bicicleta en la ciudad con teatro

Hace 12 años, Aura Rebollo decidió usar sólo la bicicleta para moverse en la ciudad; como otros compañeros dedicados al teatro, la bici facilitó acercarse a los ensayos y las funciones, además de que se convirtió en una forma de convivencia. Tras la pandemia, sin embargo, junto con sus compañeros se percató que la agresividad de la ciudad había crecido contra los ciclistas: “Los carros comenzaron a ir más rápido y aumentaron los accidentes en los que están implicadas bicicletas hasta 200 por ciento”, dice.

Rebollo pensó entonces en unir dos pasiones: el teatro y las rodadas. Junto con su Colectivo Río que suena creó la “Rodada escénica para no decir adiós”, un programa de intervenciones teatrales, que se llevan a cabo hasta el 14 de abril próximo en el espacio público con la intención de concientizar sobre el uso de la bicicleta y la forma de transitar en la ciudad.

“Lo que queremos decir es que no nos queremos morir en las calles y los que principalmente nos tienen que oír es la gente que no anda en bicicleta, de ahí surgió la propuesta, de recordar el movimiento de las bicicletas blancas, desde la primera que se puso en 2009, para visibilizar que ahí ocurrió un hecho fatal, es una forma de hacerles una ofrenda, ofrendar nuestro trabajo por los ciclistas que ya no están y un llamado de conciencia de que ya no queremos más bicis blancas”, explica.

En parques, espacios públicos y centros culturales, un grupo de esqueletos guía a los asistentes en una rodada como ofrenda a las bicicletas blancas; a través de la actuación, narración, instalación plástica y música, cuentan las historias de aquellos fallecidos, entrelazadas con las de otros ciclistas urbanos.

“Dura una hora y 20 minutos y vamos rodando por diferentes estaciones, en cada una hablamos de una etapa del ciclista, desde la infancia, del primer contacto con la bici; en la segunda de cómo nos reencontramos con ella y decidimos usarla como medio de transporte; en la siguiente hablamos de los peligros a los que nos enfrentamos como ciclistas, de todo lo que sucede hasta los hechos mortales; y en la cuarta hacemos una reflexión de cómo vivimos la calle y hacemos un llamado a ser más empáticos y reflexionar sobre cómo nos movemos en la calle, no sólo como ciclistas sino de cualquier forma”, dice Rebollo.

Las siguientes fechas de las rodadas escénicas incluyen la de hoy a las 19:00 horas en la UAM Azcapotzalco; el 19 de noviembre a las 14:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, de Texcoco; el 25 a las 16:00 horas en Utopía Libertad y el 26 a las 17:00 horas en Utopía Olini, ambas en Iztapalapa. Para el 6, 7, 13 y 14 de abril se realizará en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en diferentes horarios.

