Evelyn Salgado: Seguiremos trabajando por Acapulco hasta que se restablezcan todos los servicios

Durante su visita a la colonia Progreso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó las acciones de las Brigadas Integrales del Gobierno del Estado, además de entregar a la población apoyos diversos como agua embotellada, kits de limpieza y pipas de agua clorada, así como acciones de recolección de desechos sólidos, entre otros.



Adicionalmente realizó un recorrido por el popular mercado de la Progreso, donde platicó con los comerciantes de manera cercana y se comprometió a seguir trabajando sin descanso por Acapulco, hasta lograr su recuperación y el restablecimiento de todos sus servicios.

Te puede interesar:

AMLO y Evelyn Salgado se reúnen en el Centro de Mando para la Atención de Efectos del Huracán "Otis"

Guerrero reconoce a personal de FGJCDMX por ayudar a damnificados por huracán "Otis"

AMLO está con Acapulco en todos los apoyos del Gobierno de México, señala la mandataria

FOTO: Especial

En su mensaje, la gobernadora reiteró su compromiso para atender puntualmente las necesidades y peticiones de la población que fue afectada por el Huracán “Otis”. Destacó el trabajo coordinado y decidido que se ha realizado en esa colonia para lograr la limpieza de las calles y los espacios comunitarios.

“Yo reconozco aquí en la Progreso que todos los vecinos se han unido para las diferentes acciones, hoy con el tema de la basura nos están ayudando muchísimo, ya la están acumulando en algunos espacios, el compromiso que tenemos es que vamos a llegar con los camiones para retirar toda esa basura”, dijo.

De igual manera agradeció la ayuda de todos los trabajadores del estado, los jóvenes, así como los voluntarios de otros estados y el apoyo internacional para el pueblo damnificado.

La gobernadora agradeció el apoyo de los trabajadores del estado

FOTO: Especial

Apoyo y recursos hacia Acapulco seguirán fluyendo: Evelyn Salgado

Salgado Pineda señaló que tal como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo para Acapulco va a seguir y los recursos continuarán fluyendo para el tema de la reconstrucción, particularmente en lo que respecta a infraestructura hospitalaria, educativa, recreativa, vivienda, comercial, entre otros.

“Ya realizaron el censo, veo muchas casas ya censadas y muchos comercios censados aquí en la Progreso y el apoyo no va a parar por parte del presidente, trae un compromiso. Tiene un compromiso no nada más de ahorita, de muchos años con Guerrero y no nos va a dejar solos ahora que lo necesitamos tanto”, enfatizó.

En su visita, la gobernadora recorrió la calle Bernal Díaz del Castillo junto con los comerciantes y pobladores con quienes verificó los avances alcanzados durante estas brigadas de atención.